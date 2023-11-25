В трейлере назвали новую дату релиза тактической ролевой игры Zoria: Age of Shattering

Стала известна новая дата выхода игры Zoria: Age of Shattering, издателем которой выступает польская студия Anshar Studios. Дебют изометрической ролевой игры, разработанной студией Tiny Trinket Games, состоящей из трех человек, состоится 7 марта 2024 года — эксклюзивно на ПК.

Проект небольшой румынской студии был частично профинансирован благодаря поддержке сторонних разработчиков, принявших участие в краудфандинговом сборе на Kickstarter.

Несмотря на довольно скромный состав разработчиков, ожидается, что контента в Zoria: Age of Shattering хватит примерно на 30 часов игры. Более того, команда Tiny Trinket Games намекает на то, что она ориентируется на мастеров жанра из Larian Studios.

Zoria: Age of Shattering является представителем классических изометрических ролевых игр. Игра ориентирована на одного игрока.

В ходе игрового процесса будет собираться команда до четырех игроков, которую мы будем развивать с притоком опыта.

В игре реализована пошаговая боевая система с динамичным характером, который обусловлен постоянно меняющимся окружением.

В Zoria мы найдем элементы выживания. Мы разобьем лагерь, где будем отдыхать и пополнять запасы ресурсов, чтобы увеличить свои шансы в предстоящих сражениях.

Более того, в распоряжение игроков будет предоставлен основной базовый лагерь, о котором нам придется заботиться.

Главной целью сюжета станет освобождение титульной земли Зории, которую захватили злые силы в виде рейфов и всевозможных мумий.

Некоторые задания и зоны мы будем открывать, выбирая определенные навыки наших компаньонов.

Мы сможем отправлять товарищей, не входящих в команду, на автономные задания, за выполнение которых будут начисляться очки опыта.

Zoria: Age of Shattering поступит на платформы в день релиза: GOG, Steam и Epic Store. Если вы заинтересовались, спешу сообщить, что в сети до сих пор доступна бесплатная демоверсия игры