Продажи 13 Sentinels: Aegis Rim превысили 1 млн копий ©

Компания-разработчик Vanillaware объявила о том, что визуальная RTS-новелла 13 Sentinels: Aegis Rim была продана в количестве более миллиона копий по всему миру. В сети появился праздничный арт, сопровождающий это сообщение.

В игре 13 Sentinels: Aegis Rim игрокам предстоит взять на себя роль 13 различных персонажей, каждый из которых играет свою роль в общем повествовании. На протяжении всей игры игроки могут исследовать двухмерное окружение и взаимодействовать с другими персонажами, чтобы вызвать события. Это неизбежно приведет к столкновениям, в которых игроки смогут запрыгнуть в свои меха и стратегически сразиться с вражескими кайдзю, используя систему боя в реальном времени.

Повествованию уделяется большое внимание в 13 Sentinels: Aegis Rim. Игрокам придется участвовать в разговорах, поскольку выбор имеет вес, а обращение к ключевым словам для получения дополнительной информации необходимо. Кроме того, во время приключенческих сегментов можно будет переходить от одного персонажа к другому, собирая информацию. Однако если что-то пойдет не так, день можно будет перемотать назад, чтобы сделать правильный выбор.

Иллюстрацию, посвященную этому масштабному событию в продажах, можно посмотреть ниже:

Если вы пропустили, ознакомьтесь с нашим обзором игры 13 Sentinels для Switch: Aegis Rim. Игра также доступна на PlayStation 4.