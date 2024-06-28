Тестирование файтинга 2XKO от Riot Games пройдет в августе

Riot Games объявила о проведении альфа-тестирования своего нового файтинга 2XKO, основанного на вселенной League of Legends.

Тестирование будет проходить с 8 по 19 августа на PC и консолях. Подать заявку на участие можно вот тут. Если вы хотите принять участие, обязательно подайте заявку до 8 августа.

Тестирование пройдет в следующих регионах:

Спойлер

США

Канада

Великобритания

Франция

Бразилия

Япония

Мексика

Riot Games пока не сообщила, будут ли добавлены другие регионы в список доступных для тестирования.

2XKO - это файтинг в командном стиле, где игроки могут сражаться в формате 1v1, 2v2 или 1v2. В основе игры лежит система tag-team, позволяющая игрокам переключаться между персонажами во время боя. Один игрок может управлять как одним персонажем, так и двумя одновременно (в случае игры в одиночку).

Игра будет условно-бесплатной и будет использовать серверный откат сетевого кода.. 2XKO будет доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S в 2025 году.