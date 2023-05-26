Стала известна дата выхода Alpha 21 игры 7 Days To Die

Исходя из стримов, форумов разработчиков игры 7DTD стало ясно, что 21 альфу нам стоит ожидать на май 2023 - июнь 2023

Изначально на оф. форуме разработчиков появилась первая дата:

Но вскоре она немного была подкорректирована на следующую:

Какие нас ждут глобальные изменения в грядущей Alpha 21

Забегая вперёд скажу сразу, что на бандитов рассчитывать не стоит, ведь разработчики не однократно заявляли о их появлении в Alpha 22

Новая модель персонажа. Известно, что и кастомизация персонажа потерпела кучу изменений связанных с одеждой, броней и т.д. Конечно, теперь нельзя будет создать гиганта-мутанта состоящего из всех цветов радуги, но это уверенный шаг к реализму

Модель игрока

Полностью переработанная броня (на примере железной брони)

Сет железной брони

Новая локация и переработанные автомобили

Улица и переработанные автомобили

Полностью сделанная с нуля локация трейдера Боба

База трейдера Боба

Текстура верстака

Слева верстак который можно будет скрафтить, а справа разбитый, он будет находится на локациях

Теперь на HUD-e будет выводиться то кол-во материалов, которое нужно для изготовления отслеживаемого предмета

Измеритель опасности, показывающий уровень опасности биома

Доработаны и изменены некоторые механики транспорта, к примеру урон наносимый транспортом по блокам будет увеличен. Кол-во искр отлетающий после удара транспорта увеличено

В финале нашей статьи немножко информации для вновь прибывших в 7DTD

7 Days To die - компьютерная игра в жанре survival horror и симулятора выживания с открытым миром, разрабатываемая компанией The Fun Pimps Entertainment. Игра была выпущена в раннем доступе в Steam в декабре 2013 года и до сегодняшнего времени находится в стадии альфы. Игра с каждым годом развивается, вводит новые фичи, мелкими шажками строится интересная survival игрушка!



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