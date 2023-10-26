Красочная метроидвания 9 Years of Shadows для Switch выйдет 9 ноября

Версия Switch-версии пиксельной метроидвании 9 Years of Shadows выйдет 9 ноября, объявили издатель Freedom Games и разработчик Halberd Studios.

9 Years of Shadows впервые вышла на ПК в Steam и Epic Games Store 27 марта.

В течение девяти долгих лет мир погружался в глубочайшую тьму, лишая каждый предмет и живое существо их цвета. Некогда процветающая цивилизация, люди забыли тепло солнца, радость смеха и обещания благополучного будущего.

Многие смельчаки пытались проникнуть в развращающие глубины Замка Талос, давно заброшенного приюта, из которого исходило проклятие, но с каждой тщетной попыткой отставка становилась повседневной традицией для людей, потерявших всякую надежду. Кроме одного человека.

У Европы, вооруженной лишь алебардой и сильными нервами, непростая цель ясна: войти в замок, найти источник тьмы и вернуть цвет землям, пока не стало слишком поздно.