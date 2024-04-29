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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.4 272 оценки

По словам создателя Manor Lords, "99% сбоев происходят по вине старых драйверов"

Procy_on
Новости

С момента премьеры, состоявшейся в пятницу, в Manor Lords ежедневно играют десятки тысяч человек. Однако некоторые игроки жаловались на сбои. К счастью, разработчики знают, что является причиной этих сбоев.

На данный момент 99% всех сбоев происходят по вине старых драйверов. Когда игроки говорят мне "я обновил драйверы", я проверяю это в логах и все равно вижу старые драйверы. Другая проблема заключается в том, что FSR включен по умолчанию, а у людей более старые GPU. Временное решение - отключить FSR в файле settings.ini, но скоро это будет исправлено.

Средневековая стратегия продолжает набирать рекордные обороты в Steam. Еще вчера количество игроков в игре превысило 170к человек.

В настоящее время игра находится в раннем доступе. В нее можно играть на ПК через GOG, Epic Games Store и Steam, а также в рамках подписки PC Game Pass.

7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
DennisSport

игра не плоха, но контента там максимум на 2 дня.

2
Destroited

Ну да, ну да, зачем нам выкатывать полностью рабочий продукт, слепим на коленке то что "и так сойдет", а если что не так то свалим на старые драйвера. Ох уж этот современный игропром.

-8
Владимир Губайдуллин

Причём я не понимаю людей.Судя по новостям продано более миллиона копий.

Поиграл я в это часик и увидел только 40% от готовности игры,половина функций либо заблокирована со статусом "в разработке",либо не работает,либо работает криво.Любят люди ранний доступ покупать и отучать их бесполезно.

-5