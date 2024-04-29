Разработчики InZoi, будущего конкурента The Sims, рассказали о дорожной карте и создателе персонажей

Krafton раскрыла план разработки и несколько ключевых особенностей своей будущей игры-симулятора жизни InZoi. Хотя в дорожной карте не указано, когда планируется запуск InZoi, она даёт более детальный взгляд на все функции следующего уровня, которые может предложить конкурент The Sims.
Среди ключевых функций, представленных в дорожной карте, — автомобили, групповые занятия, система кармы, режим редактирования города и студия. Согласно сопроводительному пресс-релизу к видео, Зой — так зовут человекоподобных персонажей игры — сможет как водить машину, так и ездить на ней, причем доступны камеры как от первого, так и от третьего лица. В видео показаны некоторые яркие автомобили, которые Зой сможет приобрести.
Переходя к чему-то более беззаботному, разработчики предложили немного больше информации о групповых действиях в игре и механике взаимоотношений. Судя по видео, кажется, что отношения будут развиваться примерно так же, как в The Sims: персонажи смогут стать друзьями, любовными интересами и врагами других Зой. Тем не менее, InZoi реализует уникальную механику со своей системой кармы, в которой прошлые действия Зой влияют на то, как складывается их будущее и как к ним относятся другие Зои.
Затем в видео был представлен обзор редактора города в игре, который позволяет игрокам настраивать рекламные щиты города, погоду, чистоту и многое другое, а также игровой сервис обмена Зой, который, похоже, работает аналогично галерее The Sims 4. Согласно пресс-релизу, режим студии позволит игрокам «создавать и переосмысливать конкретные сценарии», а режим фото с высоким разрешением позволит быстро (и великолепно) делиться фотографиями.
Хёнджун Ким, продюсер и директор InZoi, также нашел время, чтобы призвать фанатов «продолжать предоставлять нам честные и разнообразные отзывы» через Discord игры и каналы социальных сетей. Следующее видео с дорожной картой планируется выпустить в мае и будет содержать ответы на вопросы фанатов, которые команда соберет из Discord.
Уже предвижу тонны nude модов для этой игры.
Это святое.
Моментами там фпс до 15 что ли опускается, кошмар. Надеюсь её улучшат в плане оптимизации.
Да просто они на макс настройках записывали
Хорошо, что игру делает азиатская (корейская) студия
Кстати, раз делают корейцы, то, думаю, в игре не будет цензуры в виде тех же квадратов, как в Симс. У корейцев с этим делом всё нормально. Так что, можно сказать, мододделам работу облегчат немного.
Не всё так гладко, даже в ней есть заднеприводные, в трейлере это было показано, где мужики обнимались и над одним сердечко было, а в другом кадре, на траве один встал на колено и один другому делал предложение. И кажется это делают южные корейцы, а они шестёрки звёздно-полосатого флага.
Да, есть крошечная надежда что лгбт мерзости не будет... Хотя сомнительно.
А северокорейцы вообще игр не делают, потому что не на чем)
Ну северные корейцы игр то и не делают не знаю какие ещё корейцы есть 😁
По поводу какого-то лгбт говорить рано навязывания там думаю не будет это им не свойственно. Им свойственно делать красивых мужских и женских персонажей, так как у них там своя шиза поголовная с пластической хирургией
Посмотрел это видео на Ютубе. И однозначно скажу, что эту игру я жду намного больше, чем The Sims 5.
Конечно перспективы у игры знатные, хотя бы по части отображения, главное, что бы не получилось как с Синглами, тем тоже прочили конкуренцию Симам, только кто теперь о них вообще помнит?
Интересно а по количеству DLС тоже будут конкурировать?
Достойный конкурент симс и меню, не шибко, отличается. Но когда еще моды появятся. Движок конечно знакомый, но моды чаше всего создают бедные студенты. Вытянет ли их железо создание сцен -- Х3.
У них даже в презенташке fps проседает адски, что же будет на релизе?
Ну как что? Предзаказы насобирают на этих графонистых роликах, а к релизу оптимизируют всё до картофельного режима - будет стабильная 30-ка на PS5 Pro))
Владельцам 5090 Ti, тоже, возможно, повезет, с включенным DSR 4.5, конечно))