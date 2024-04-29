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inZOI 2024 г.
Симулятор, Песочница
8.6 107 оценок

Разработчики InZoi, будущего конкурента The Sims, рассказали о дорожной карте и создателе персонажей

monk70
Новости

Krafton раскрыла план разработки и несколько ключевых особенностей своей будущей игры-симулятора жизни InZoi. Хотя в дорожной карте не указано, когда планируется запуск InZoi, она даёт более детальный взгляд на все функции следующего уровня, которые может предложить конкурент The Sims.

Среди ключевых функций, представленных в дорожной карте, — автомобили, групповые занятия, система кармы, режим редактирования города и студия. Согласно сопроводительному пресс-релизу к видео, Зой — так зовут человекоподобных персонажей игры — сможет как водить машину, так и ездить на ней, причем доступны камеры как от первого, так и от третьего лица. В видео показаны некоторые яркие автомобили, которые Зой сможет приобрести.

Переходя к чему-то более беззаботному, разработчики предложили немного больше информации о групповых действиях в игре и механике взаимоотношений. Судя по видео, кажется, что отношения будут развиваться примерно так же, как в The Sims: персонажи смогут стать друзьями, любовными интересами и врагами других Зой. Тем не менее, InZoi реализует уникальную механику со своей системой кармы, в которой прошлые действия Зой влияют на то, как складывается их будущее и как к ним относятся другие Зои.

Затем в видео был представлен обзор редактора города в игре, который позволяет игрокам настраивать рекламные щиты города, погоду, чистоту и многое другое, а также игровой сервис обмена Зой, который, похоже, работает аналогично галерее The Sims 4. Согласно пресс-релизу, режим студии позволит игрокам «создавать и переосмысливать конкретные сценарии», а режим фото с высоким разрешением позволит быстро (и великолепно) делиться фотографиями.

Хёнджун Ким, продюсер и директор InZoi, также нашел время, чтобы призвать фанатов «продолжать предоставлять нам честные и разнообразные отзывы» через Discord игры и каналы социальных сетей. Следующее видео с дорожной картой планируется выпустить в мае и будет содержать ответы на вопросы фанатов, которые команда соберет из Discord.

28
16
inZOI
2024 г.
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Bassota277

Уже предвижу тонны nude модов для этой игры.

15
cuckold

Это святое.

12
Azok OsKveRniTEJI

Моментами там фпс до 15 что ли опускается, кошмар. Надеюсь её улучшат в плане оптимизации.

5
Alexander Grunin

Да просто они на макс настройках записывали

2
luVol

Хорошо, что игру делает азиатская (корейская) студия

2
Микола Ларионов

Кстати, раз делают корейцы, то, думаю, в игре не будет цензуры в виде тех же квадратов, как в Симс. У корейцев с этим делом всё нормально. Так что, можно сказать, мододделам работу облегчат немного.

0
Azok OsKveRniTEJI

Не всё так гладко, даже в ней есть заднеприводные, в трейлере это было показано, где мужики обнимались и над одним сердечко было, а в другом кадре, на траве один встал на колено и один другому делал предложение. И кажется это делают южные корейцы, а они шестёрки звёздно-полосатого флага.

0
LethalApple

Да, есть крошечная надежда что лгбт мерзости не будет... Хотя сомнительно.

0
AndralStormborn Azok OsKveRniTEJI

А северокорейцы вообще игр не делают, потому что не на чем)

0
luVol Azok OsKveRniTEJI

Ну северные корейцы игр то и не делают не знаю какие ещё корейцы есть 😁

По поводу какого-то лгбт говорить рано навязывания там думаю не будет это им не свойственно. Им свойственно делать красивых мужских и женских персонажей, так как у них там своя шиза поголовная с пластической хирургией

0
Микола Ларионов

Посмотрел это видео на Ютубе. И однозначно скажу, что эту игру я жду намного больше, чем The Sims 5.

1
Kvizac Haderah

Конечно перспективы у игры знатные, хотя бы по части отображения, главное, что бы не получилось как с Синглами, тем тоже прочили конкуренцию Симам, только кто теперь о них вообще помнит?

0
Керж93

Интересно а по количеству DLС тоже будут конкурировать?

0
Беркут Слеер

Достойный конкурент симс и меню, не шибко, отличается. Но когда еще моды появятся. Движок конечно знакомый, но моды чаше всего создают бедные студенты. Вытянет ли их железо создание сцен -- Х3.

0
V3RB

У них даже в презенташке fps проседает адски, что же будет на релизе?

0
BrokVud

Ну как что? Предзаказы насобирают на этих графонистых роликах, а к релизу оптимизируют всё до картофельного режима - будет стабильная 30-ка на PS5 Pro))

Владельцам 5090 Ti, тоже, возможно, повезет, с включенным DSR 4.5, конечно))

0