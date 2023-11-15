Новый трейлер A Highland Song раскрыл дату релиза музыкальной приключенческой игры

Компания-разработчик inkle объявила о том, что сюжетная игра A Highland Song выйдет на Nintendo Switch, PC через Steam и Mac 5 декабря 2023 года.

История рассказывает о Мойре Маккиннон, которая убегает из своего дома на Шотландском нагорье после получения письма от дяди Хэмиша. Ее цель - добраться до маяка на побережье, где ее ждет "замечательный сюрприз".

Игроку предстоит преодолевать различные участки, состоящие из пещер, скал и вершин, а главными препятствиями для него станут погода и голод. Поиск убежища - неотъемлемая часть выживания. Более быстрые маршруты можно найти с помощью 100 фрагментов карты.

Саундтрек к игре написан следующими композиторами:

"...Лоуренс Чепмен вместе с двумя гигантами шотландской фолк-сцены, удостоенными множества наград, - TALISK и Fourth Moon. Эти две группы, являющиеся королевскими гостями фестивалей, сочетают виртуозную инструментальную игру с быстрыми, изобретательными ритмами, создавая новые мелодии в традиционных стилях, исполняемые с красотой, энергией и размахом".