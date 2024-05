Будущие обновления Sker Ritual обещают новую карту, оружие и "хардкорную пасхалку"

Wales Interactive в своем последнем обзоре дорожной карты подтвердила, что для спин-оффа Maid of Sker, Sker Ritual, готовятся два бесплатных обновления контента.

Кооперативный шутер на выживание с раундовой механикой был выпущен в раннем доступе еще в октябре 2022 года, а полноценная версия 1.0 стала доступна только в прошлом месяце на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Теперь, в сообщении для игроков, разработчик Wales Interactive сообщает, что на подходе новая карта, а также новое «специальное оружие», перки и «новая хардкорная пасхалка и музыка для пасхальных яиц».

«Мы стремимся постоянно улучшать все области игры, включая: оптимизацию, исправление ошибок, балансировку и работу в сети», — говорит команда, но признает, что даты выпуска портов игры для PS4 и Xbox One «на данный момент уточняются».

«Будут приложены все усилия, чтобы уложиться в сроки создания контента и многие другие этапы, но в разработке игр может случиться что угодно, поэтому даты и контент могут быть изменены».

DLC, содержащий четыре новых косметических средства, основанных на предложениях сообщества, остается недатированным, но ожидается, что кросс-плей будет доступен для PS5 позднее в этом месяце, а также различные улучшения качества жизни, включая чувствительность ADS, переназначение триггеров, ползунок поля зрения оружия, поле зрения 120 на PS5 и «значительная оптимизация для консоли».

В июне ожидается появление нового стандартного оружия, а в июле появится бесплатная новая карта House of the Damned. Вторая новая карта, Tides of Terror, ожидается в октябре. Полную информацию можно увидеть ниже: