Сюжетное приключение A Long Journey to an Uncertain End от бывших сотрудников Obsidian и Telltale вышло на ПК ©

Сюжетная космическая опера A Long Journey to an Uncertain End от ветеранов индустрии Crispy Creative наконец-то вышла на ПК в Steam, Itch.io, GOG и Epic Games Store. В этом галактическом приключении свободы, дружбы и удачи ты не пилотируешь корабль – ты и есть корабль.

Исследуйте вселенную, набирайте разношерстных членов экипажа и ищите возможности для сбора ресурсов, оставаясь при этом на шаг впереди своего жестокого бывшего. Жизнь разумного космического корабля — это не только развлечения и игры. Путешествуйте по галактике к Ядру, чтобы встретить то, что ждет вас и вашу команду, но внимательно следите за часами, чтобы ваш бывший не догнал вас.

Ваша цель — продолжать летать подальше от своего бывшего, надеясь найти безопасное место где-нибудь во вселенной. Продолжайте летать, выполняйте задания, чтобы получить важные сведения, ресурсы и, возможно, даже нанять новых членов экипажа — кто знает, что вы найдете в конце своего путешествия?