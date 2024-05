Последнее обновление Bloodstained: Ritual of the Night версии 1.5 выйдет 9 мая для PS4, Xbox One и ПК; 16 мая для Switch

Обновление версии 1.5 для Bloodstained: Ritual of the Night выйдет 9 мая для PLayStation 4, Xbox One и ПК, а 16 мая для Switch, объявили издатель 505 Games и разработчик ArtPlay. Это будет последнее обновление игры.

Обновление будет содержать новые игровые режимы «Режим хаоса» и «Режим противостояния», а также один бесплатный косметический набор. Вместе с обновлением также будут выпущены три косметических пакета премиум-класса с загружаемым контентом для Мириам.

«Режим Хаоса» — это локальный или сетевой кооперативный экшен, в который вы можете играть в одиночку, с другом или с другими игроками в одной системе. Пройдите через серию случайных комнат, чтобы победить демонов и боссов. Выполняйте испытания перед каждым боссом, чтобы получить мощные улучшения.

«Режим противостояния» — это специальный режим «игрок против игрока», созданный специально для Bloodstained: Ritual of the Night. В начале матча игроки войдут в комнату, предназначенную только для матчевого боя. Волна за волной демоны начнут атаковать обоих игроков. Победив демонов, вы получите души. Души можно потратить у центральной статуи (магазина), чтобы улучшить свое оружие, броню или предметы.

Вы сможете приобретать атаки, которые будут негативно влиять на вашего противника. Наполните их комнату туманом, поменяйте местами их элементы управления и многое другое. Победителем становится игрок, который выживет дольше всех. «Режим противостояния» поддерживает локальную и сетевую игру с друзьями или подбор игроков с другими игроками на одной платформе. Обратите внимание, что режимы «Хаос» и «Противостояние» не поддерживают кроссплатформенную игру.