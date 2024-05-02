Геймплейный трейлер кооперативного шутера от 3-го лица The Forever Winter от авторов Horizon, DOOM Eternal и Mass Effect

Некогда цветущие города превратились в руины, а небо затянуто вечным мраком — таково будущее, нарисованное авторами этого кооперативного шутера. В мире произошла экологическая катастрофа, развязавшая цепь катастроф по всей планете. А потом настал черёд технотирании — взбунтовавшийся искусственный интеллект поднял армии беспощадных машин и десятилетиями вёл геноцид против некогда гордого человечества.

Те немногие, кто выжил в этом аду, вынуждены прятаться в тенях, выискивая скудные ресурсы для поддержания своего жалкого существования. Им постоянно угрожают гигантские боевые роботы, безжалостно истребляющие всех, кто попадётся им на пути. Вам предстоит сражаться за каждый новый рассвет в этом постапокалиптическом кошмаре, где выжившие люди — всего лишь загнанная дичь для беспощадных машин.

При этом сами люди объединились в небольшие группировки, пытаясь отстоять своё право на существование в этом жестоком мире, где властвуют машины. Две наиболее могущественные фракции фактически разделили территорию на сферы влияния и теперь сражаются между собой за ресурсы и выживших людей, которых они хотят завербовать в свои ряды.

Пока эти группировки сосредоточены на борьбе друг с другом, отдельным выжившим удаётся оставаться в тени, избегая чужого внимания. Таким образом, перед вами открывается путь одиночки — грабить убитых роботов и людей ради полезной добычи, прокладывать маршруты сквозь опасные территории между воюющими лагерями.

А противники в этой игре ведут себя отнюдь не как безмозглые болванчики. Они строят хитроумные планы, объединяются в опасные отряды, враждуют между собой за территорию и ресурсы. Вам придётся проявлять чудеса изобретательности и осторожности, чтобы выжить в этом безумном мире машин. Порой нужно действовать тихо, укрываясь в тени разрушенных домов. Иногда — с оружием в руках пробивать себе путь сквозь полчища боевых роботов.