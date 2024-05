Геймплейный трейлер кооперативного шутера от 3-го лица The Forever Winter от авторов Horizon, DOOM Eternal и Mass Effect

Сегодня Fun Dog Studios, независимый разработчик игр, созданный ветеранами индустрии, разработавшими такие знаковые игры, как Horizon: Zero Dawn, DOOM Eternal, Killzone, Hawken и Mass Effect, представила первый взгляд на игровой процесс для их дебютной игры The Forever Winter. The Forever Winter — это командный тактический лутер-шутер с элементами рогалика, в котором вы сражаетесь за выживание против гигантских боевых машин.

В The Forever Winter игроки попадают в лабиринт безжалостного PvEvE-конфликта, в котором различные вездесущие вражеские фракции сражаются за достижение своих собственных целей. Отряды, состоящие из четырех игроков (или отрядов, управляемых ИИ), сражаются с ордами колоссальных врагов (или пробираются мимо них) и грабят павших в отчаянной гонке за то, что осталось от истощающихся ресурсов Земли. Соберите все, что вам нужно, а затем будьте готовы бежать изо всех сил или столкнуться с неизбежной кровавой смертью. Наращивание своего арсенала за несколько прохождений дает вам шанс сразиться с более крупными и опасными врагами, но вам никогда не остановить войну. Вы никогда не «выиграете». В The Forever Winter победа — это остаться в живых и вернуться домой с припасами для своей команды.

Первоначально Forever Winter будет выпущена на ПК с возможностью расширения платформы в зависимости от успеха игры и отзывов сообщества.