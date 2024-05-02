Для Total War: Pharaoh выпустят бесплатный аддон

Creative assembly представили новое бесплатное обновление для Total War: Pharaoh. Обновление сместит фокус игры: вместо эпохи фараонов предложат заняться Бронзовым веком в целом. Подробности озвучат позже.
Основные нововведения:
- Переделают режим компании
- Добавят Месопотамию и регион Эгейского моря.
- Появится новые фракции — Вавилон, Ассирия, Микены и Троя.
- Введут новые механики — например, систему династий, которая добавляет смертность и преемственость для лидеров фракций.
- Месопотамские фракции получат более 80 новых юнитов. Из Total War Saga: Troy добавят более 70 переработанных юнитов.
Все подробности обещали озвучить позже - разработчики проведут серию вопросов и ответов о новом апдейте, а так же в целом решили более плотно заняться обратной связью с коммьюнити.
Свершилось то, о чем давно просили - добавили регионы, объединили два огрызка в огрызок побольше. Но радоваться преждевременно, пока не увидим новую карту. Если ее расширили до Персидского залива, если она будет выглядеть вот так - это прорыв.
Если же карту расширили только на запад, и от Вавилонии и Ассирии там одни ошметки, втиснутые в восточный край нынешней карты, то это унылая херня и даром такое убожество не надо