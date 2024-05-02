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Total War: Pharaoh 11.10.2023
Стратегия, RTS, Глобальная стратегия, Пошаговая, Тактика
5.6 75 оценок

Для Total War: Pharaoh выпустят бесплатный аддон

Talendor3
Новости

Creative assembly представили новое бесплатное обновление для Total War: Pharaoh. Обновление сместит фокус игры: вместо эпохи фараонов предложат заняться Бронзовым веком в целом. Подробности озвучат позже.

Основные нововведения:

  1. Переделают режим компании
  2. Добавят Месопотамию и регион Эгейского моря.
  3. Появится новые фракции — Вавилон, Ассирия, Микены и Троя.
  4. Введут новые механики — например, систему династий, которая добавляет смертность и преемственость для лидеров фракций.
  5. Месопотамские фракции получат более 80 новых юнитов. Из Total War Saga: Troy добавят более 70 переработанных юнитов.

Все подробности обещали озвучить позже - разработчики проведут серию вопросов и ответов о новом апдейте, а так же в целом решили более плотно заняться обратной связью с коммьюнити.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Свершилось то, о чем давно просили - добавили регионы, объединили два огрызка в огрызок побольше. Но радоваться преждевременно, пока не увидим новую карту. Если ее расширили до Персидского залива, если она будет выглядеть вот так - это прорыв.

Если же карту расширили только на запад, и от Вавилонии и Ассирии там одни ошметки, втиснутые в восточный край нынешней карты, то это унылая херня и даром такое убожество не надо

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