Total War Saga: Thrones of Britannia 03.05.2018
7.5 126 оценок

Sega удалила защиту Denuvo из Total War Saga: Thrones of Britannia

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AceTheKing
Новости

Вчера случилось довольно необычное событие: вместо с новым патчем, издательство Sega впервые за несколько лет решило удалить защиту Denuvo из своей игры - этой игрой стала Total War Saga: Thrones of Britannia. Размер EXE-файла игры уменьшился на 159 МБ.

Последний раз Sega удаляла защиту Denuvo аж в 2019-м году из игр серии Yakuza. Возможно, что теперь у издателя поменялся подход к защите игр и нас ожидают другие удаления Denuvo (по крайней мере из старых игр)

Игра уже была взломана в 2018-м году Voksi, однако взлом был осуществлен с помощью небезопасного Kernel-драйвера, а так же с тех пор вышло множество патчей для игры.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Я так понимаю у них договоры на 1 год 2 и тд и тп, поэтому она просто пропадает из игры, а не потому что какое-то влияние на производительность и решили удалить.

6
Kot9lra street

платная подписка на год) вообще вроде как на 1 год, а дальше разраб смотрит стоит ли продлевать защиту или убирает

2
Sneaky Pete

Впервые слышу… популярная видать игра )

2
Пупс 40000

Ну и зачем? Это худшая часть Total war!

0
KnDiman

После того как одна неадекватная личность перестала взламывать Denuvo и ушла в продажу NFT, чтобы поиграть на халяву придётся видимо ждать долгое время снятие защиты.

0