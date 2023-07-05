Sega удалила защиту Denuvo из Total War Saga: Thrones of Britannia ©

Вчера случилось довольно необычное событие: вместо с новым патчем, издательство Sega впервые за несколько лет решило удалить защиту Denuvo из своей игры - этой игрой стала Total War Saga: Thrones of Britannia. Размер EXE-файла игры уменьшился на 159 МБ.

Последний раз Sega удаляла защиту Denuvo аж в 2019-м году из игр серии Yakuza. Возможно, что теперь у издателя поменялся подход к защите игр и нас ожидают другие удаления Denuvo (по крайней мере из старых игр)

Игра уже была взломана в 2018-м году Voksi, однако взлом был осуществлен с помощью небезопасного Kernel-драйвера, а так же с тех пор вышло множество патчей для игры.