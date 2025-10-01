Absolum получит анимационный сериал от Supamonks и Dotemu

Анимационная студия Supamonks и издатель Dotemu объявили о разработке анимационного сериала по мотивам битемапа Absolum, релиз которого состоится 9 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC через Steam.

Сериал станет прямым продолжением сотрудничества команд: Supamonks участвовала в создании художественного оформления и анимации самой игры. По словам генерального директора студии Жюльена Баньоль-Руа, превращение Absolum в сериал — естественный и вдохновляющий шаг, позволяющий «добавить новое измерение в мир, который они создавали с самого начала».

Руководитель Dotemu Сирил Имберт отметил, что Absolum стала первой оригинальной разработкой издателя, поэтому её поддержка на всех этапах была приоритетом. Он подчеркнул, что богатая мифология, выразительный визуальный стиль и сюжет делают игру отличной основой для будущего шоу.

Supamonks и Dotemu уверены, что анимационный проект сохранит дух оригинала и привлечет внимание как игроков, так и зрителей, открывая новые горизонты для вселенной Absolum.