Abyss Of Doom - Официальный Трейлер

Мы рады представить первый полноценный трейлер игры Abyss Of Doom, а также объявить об открытии страницы в Steam!

В нём вы увидите фрагменты подземелий, врагов, систему ближнего боя, стелс, взаимодействие со средой и первые элементы механики безумия. Это важный шаг в развитии проекта, и мы рады поделиться им с вами.

Страница игры уже доступна в Steam — добавьте Abyss Of Doom в список желаемого, чтобы не потерять!

Разработка демоверсии активно продолжается. Добавляйте игру в список желаемого и следите за обновлениями!