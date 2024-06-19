Опубликован новый трейлер Switch-версии Ace Combat 7: Skies Unknown

Bandai Namco Entertainment America выпустит Ace Combat 7: Skies Unknown на Nintendo Switch 11 июля. Новая версия Switch точно воссоздает захватывающий опыт и взрывной экшен игры о боевых полетах, проданной тиражом в 5 миллионов копий. Летайте сквозь облака и над богато детализированной местностью с головокружительной скоростью, испытывая острые ощущения от боев на реактивных истребителях в захватывающем сюжете игры или сражаясь с друзьями и врагами в многопользовательском режиме.

Новый трейлер показывает, как игра передает острые ощущения от оригинала на Switch, показывает важные игровые системы, которые игроки используют для достижения превосходства в небе. Версия игры для Nintendo Switch включает в себя весь оригинальный контент и точно воссоздает динамичные действия оригинала. Она также включает в себя многопользовательский бой для 2-8 игроков и другие функции.