Изометрический ролевой экшн Achilles: Legends Untold выйдет 2 ноября на PS5, Xbox Series и ПК ©

Ролевой боевик Achilles: Legends Untold покинет ранний доступ и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store 2 ноября, сообщил разработчик Dark Point Games.

Achilles: Legends Untold впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam и Epic Games Store 12 мая 2022 года.

Станьте Ахиллесом — величайшим воином, которого когда-либо видел древний мир. Раскройте нерассказанную историю, улучшите свои навыки и выберите свой стиль боя в этой оригинальной ролевой игре с изометрической проекцией, обширным дизайном мира, который вознаграждает за исследование, и сложным искусственным интеллектом противника, требующим продуманного подхода к бою. Повышайте свои навыки, комбинируйте оружие и снаряжение и выбирайте стиль боя, который позволит вам выходить победителем из битвы за битвой против врагов, среди которых есть как люди, так и звери.

Перепишите миф об Ахилле — могучем греческом воине и командире храбрых мирмидонцев. После Троянской войны вы возвращаетесь в Грецию и обнаруживаете, что ваша родина погрузилась в хаос. Многослойный сюжет проведет вас по разнообразным локациям древних Микен, где опасность подстерегает на каждом углу. Узнайте, как справиться со своей новой природой, и отправляйтесь в путешествие героя, чтобы спасти мир смертных от надвигающейся гибели. 2 ноября история будет завершена: Achilles: Legends Untold представит полную историю героя Троянской войны вместе со многими улучшениями, которые сделают эпическое приключение еще более совершенным, включая более 20 часов игрового процесса, захватывающие квесты и новый Режим Игра+.