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Древние Русы 26.07.2024
Экшен, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези
6.6 57 оценок

Древние Русы вышли в ранний доступ

3AE6ca
Новости

Всё что написано ниже - со слов разработчиков.

Каково текущее состояние версии в раннем доступе?

«Ранний Доступ - включает в себя первую главу игры в которую входит большая территория доступная для исследования. В быстром темпе вам потребуется минимум 8 часов на прохождение текущего контента Раннего Доступа, это 1/5 от будущей финальной версии. На неторопливое прохождение с полным изучением, уйдет более 10 часов. Вы сможете выполнить множество заданий, посетить несколько подземелий, создавать себе броню и оружие, заниматься ремеслами, изучать навыки и характеристики.

Финальная версия игры планируется на 25-60 часов игрового времени.»

Сколько примерно эта игра будет в раннем доступе?

«От 6 до 12 месяцев, если всё будет идти согласно плану.»

Изменится ли цена игры после выхода из раннего доступа?

«Цена будет увеличиваться в течении всего раннего доступа с выходом крупных обновлений которые будут добавлять новые сюжетные главы и территории. Таких обновлений планируется приблизительно от 4 до 7.»

Учитывая что цена будет меняться, сейчас - лучший момент купить её. На момент написания поста игра в Cтиме стоит 296 руб.

Так же, разработчики отмечают что будут вести активную обратную связь через обсуждения Стим и Дискорд.

«Мы планируем обсуждать игру с сообществом через дискорд и обсуждения стим. На основе этих обсуждений мы будем вносить изменения в игру.»
16
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Bargainer

Вчера попал на стрим ixbt очень неплохая игра.

9
Кей Овальд

Ну, удачи им. Кажись реально Смута здорового человека. Пусть и мультяшного.

8
Eios

В отличие от К.Р.И.Н.Ж.А.Л.К.Е.Р-ов она вышла, пусть и в раннем доступе ) Картинка Pacific Drive напоминает по стилю.

«От 6 до 12 месяцев, если всё будет идти согласно плану.»

Подожду, когда выйдет из раннего доступа и заценимс потом...

7
Brock_Harrison

Когда команда не профессионалов сделала игру лучше чем многомиллионная компания за миллиард создавшая смуту.

4
Leader Z

сразу спалил что сделана на ассетах фортнайта, боевку на кой-то черт решили настолько умудрить, что я за пол часа не смог пройти обучалку и выйти дальше пляжа, пишет мол сделайте уворот и удар ( q + лкм ) , я 50 раз делал и оно не засчитывало и крч удалил

0
Rakot013

По графике и анимации чем то она мне Руну напомнила. Нужно заценить, тем более стоит дешевле чем кофе на заправке.

0
топтоп

для детишек

-3
Генерал Анатолий

Очередная игра, созданная для того, чтобы пара стримеров словили ха-ха у себя на канале

-6
3AE6ca

Я тоже изначально так подумал, но нет, это не очередные "Русы против ящеров".
Ребята реально пытаются сделать годную РПГшку, квесты нормальные пилят и студию озвучки профессиональную наняли.

8