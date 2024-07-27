Древние Русы вышли в ранний доступ

Всё что написано ниже - со слов разработчиков.

Каково текущее состояние версии в раннем доступе?

«Ранний Доступ - включает в себя первую главу игры в которую входит большая территория доступная для исследования. В быстром темпе вам потребуется минимум 8 часов на прохождение текущего контента Раннего Доступа, это 1/5 от будущей финальной версии. На неторопливое прохождение с полным изучением, уйдет более 10 часов. Вы сможете выполнить множество заданий, посетить несколько подземелий, создавать себе броню и оружие, заниматься ремеслами, изучать навыки и характеристики.



Финальная версия игры планируется на 25-60 часов игрового времени.»

Сколько примерно эта игра будет в раннем доступе?

«От 6 до 12 месяцев, если всё будет идти согласно плану.»

Изменится ли цена игры после выхода из раннего доступа?

«Цена будет увеличиваться в течении всего раннего доступа с выходом крупных обновлений которые будут добавлять новые сюжетные главы и территории. Таких обновлений планируется приблизительно от 4 до 7.»

Учитывая что цена будет меняться, сейчас - лучший момент купить её. На момент написания поста игра в Cтиме стоит 296 руб.

Так же, разработчики отмечают что будут вести активную обратную связь через обсуждения Стим и Дискорд.

«Мы планируем обсуждать игру с сообществом через дискорд и обсуждения стим. На основе этих обсуждений мы будем вносить изменения в игру.»