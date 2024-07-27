Древние Русы вышли в ранний доступ

Всё что написано ниже - со слов разработчиков.
Каково текущее состояние версии в раннем доступе?
«Ранний Доступ - включает в себя первую главу игры в которую входит большая территория доступная для исследования. В быстром темпе вам потребуется минимум 8 часов на прохождение текущего контента Раннего Доступа, это 1/5 от будущей финальной версии. На неторопливое прохождение с полным изучением, уйдет более 10 часов. Вы сможете выполнить множество заданий, посетить несколько подземелий, создавать себе броню и оружие, заниматься ремеслами, изучать навыки и характеристики.
Финальная версия игры планируется на 25-60 часов игрового времени.»
Сколько примерно эта игра будет в раннем доступе?
«От 6 до 12 месяцев, если всё будет идти согласно плану.»
Изменится ли цена игры после выхода из раннего доступа?
«Цена будет увеличиваться в течении всего раннего доступа с выходом крупных обновлений которые будут добавлять новые сюжетные главы и территории. Таких обновлений планируется приблизительно от 4 до 7.»
Учитывая что цена будет меняться, сейчас - лучший момент купить её. На момент написания поста игра в Cтиме стоит 296 руб.
Так же, разработчики отмечают что будут вести активную обратную связь через обсуждения Стим и Дискорд.
«Мы планируем обсуждать игру с сообществом через дискорд и обсуждения стим. На основе этих обсуждений мы будем вносить изменения в игру.»
Вчера попал на стрим ixbt очень неплохая игра.
Ну, удачи им. Кажись реально Смута здорового человека. Пусть и мультяшного.
В отличие от К.Р.И.Н.Ж.А.Л.К.Е.Р-ов она вышла, пусть и в раннем доступе ) Картинка Pacific Drive напоминает по стилю.
Подожду, когда выйдет из раннего доступа и заценимс потом...
Когда команда не профессионалов сделала игру лучше чем многомиллионная компания за миллиард создавшая смуту.
сразу спалил что сделана на ассетах фортнайта, боевку на кой-то черт решили настолько умудрить, что я за пол часа не смог пройти обучалку и выйти дальше пляжа, пишет мол сделайте уворот и удар ( q + лкм ) , я 50 раз делал и оно не засчитывало и крч удалил
По графике и анимации чем то она мне Руну напомнила. Нужно заценить, тем более стоит дешевле чем кофе на заправке.
для детишек
Очередная игра, созданная для того, чтобы пара стримеров словили ха-ха у себя на канале
Я тоже изначально так подумал, но нет, это не очередные "Русы против ящеров".
Ребята реально пытаются сделать годную РПГшку, квесты нормальные пилят и студию озвучки профессиональную наняли.