Хоррор Ad Infinitum выходит на консолях и ПК ©

Немецкая студия Hekate и издатель NACON объявили, что Ad Infinitum выходит сегодня на консолях на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. В этой психологической игре ужасов игроки попадают в измученный разум молодого немецкого солдата времен Первой мировой войны.

Ad Infinitum погружает игрока в искаженное сознание молодого солдата, оказавшегося между двумя реальностями. На протяжении всего приключения персонаж участвует во внутренней борьбе, чтобы отличить настоящее от ложного, благодаря чему игрок может раскрыть историю этой немецкой семьи и глубокие шрамы, оставленные войной на протяжении нескольких поколений.

Гнетущая атмосфера, тревожные звуки и причудливые существа, скрывающиеся в тенях, преследуют игрока на каждом этапе игры. В зависимости от сценария вам, возможно, придется бежать, сохранять полную тишину или даже использовать декор, чтобы решать головоломки и избегать кошмарных видений, постоянно приближающих вас к безумию.