Жуткий трейлер хоррора Ad Infinitum раскрывает дату выхода игры ©

Амбициозная команда разработчиков из студии Hekate наконец-то объявила дату релиза своего дебютного проекта — Ad Infinitum. После долгих 10 лет разработки психологический хоррор о ужасах Первой мировой войны обещает принять игроков уже на следующей неделе. Новый трейлер проекта вновь демонстрирует пугающие кадры и объявляет точную дату релиза.

Авторы Ad Infinitum описывают свой проект как шутер от первого лица, однако перестрелки не будут главным испытанием для игроков. Хоррор представляет страшные последствия Первой мировой войны. Главному герою Ad Infinitum, простому солдату одной из армий, нужно будет пройти через странный мир, который объединил в себе его прошлое, настоящее, реальность и самые страшные кошмары. Изучая этот странный потусторонний мир, главное — не потерять рассудок.

Ad Infinitum выйдет 14 сентября на PlayStation 5 и Xbox Series S|X.