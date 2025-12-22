Разработчиков Battlefield 6 обвинили в использовании ИИ-арта для скина

В Battlefield 6 снова скандал: новый косметический набор «Виндчилл» вызвал гнев сообщества из-за стикера с явными признаками ИИ-арта.

Игроки на Reddit указывают на грубые ошибки в изображении винтовки M4A1: солдат внутри снежинки держит оружие с двумя стволами и цевьями, чего не существует в реальности. Это типичная «ошибка» генеративных нейросетей.

В соцсетях разгорелись жаркие споры: Electronic Arts обвиняют в использовании ИИ, созданного на основе чужих работ, что, по мнению игроков, обесценивает труд живых художников. От критики невнимательности до призывов платить реальным авторам — негодование игроков не знает границ.