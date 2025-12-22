ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 143 оценки

Разработчиков Battlefield 6 обвинили в использовании ИИ-арта для скина

TheSkoofLord TheSkoofLord

В Battlefield 6 снова скандал: новый косметический набор «Виндчилл» вызвал гнев сообщества из-за стикера с явными признаками ИИ-арта.

Игроки на Reddit указывают на грубые ошибки в изображении винтовки M4A1: солдат внутри снежинки держит оружие с двумя стволами и цевьями, чего не существует в реальности. Это типичная «ошибка» генеративных нейросетей.

В соцсетях разгорелись жаркие споры: Electronic Arts обвиняют в использовании ИИ, созданного на основе чужих работ, что, по мнению игроков, обесценивает труд живых художников. От критики невнимательности до призывов платить реальным авторам — негодование игроков не знает границ.

Комментарии:  8
zweruchka

А ещё они игру делали с помощью компьютеров! Сжечь еретиков! ;)

9
ParanoidRusty

Запросил у стима рефанд на почве отсутвия плашки ии в описании, не дадут, просто снесу с аккаунта, один фиг неткод жопу в космос два месяца отправляет)

Жаль конечно, такая франшиза была 😢.

6
Etteri

Отборный мусор прямо для любимых игроков.

Наслаждайтесь использованием "ИИ" без малейшего контроля качества.

5
Gudlakava

сделали и сделали. херали ныть. ещё и доказать надо. а не ваше "похоже" "не похоже".

5
VELENA-RU

Привыкай те уже надоели ныть

3
5tahA

Так ещё после релиза игры обвинили в использовании ИИ. Даже на Reddit была ветка обсуждений про это. Но её модераторы снесли и заблокировали

3
Thumbelinas Game

Во проблемы у людей...

2
SEAL-KillerXXL

Вкуснятина, скоро во всех играх. Калтент заслуженный.

2