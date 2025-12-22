Разработчиков Battlefield 6 обвинили в использовании ИИ-арта для скина

В Battlefield 6 снова скандал: новый косметический набор «Виндчилл» вызвал гнев сообщества из-за стикера с явными признаками ИИ-арта.
Игроки на Reddit указывают на грубые ошибки в изображении винтовки M4A1: солдат внутри снежинки держит оружие с двумя стволами и цевьями, чего не существует в реальности. Это типичная «ошибка» генеративных нейросетей.
В соцсетях разгорелись жаркие споры: Electronic Arts обвиняют в использовании ИИ, созданного на основе чужих работ, что, по мнению игроков, обесценивает труд живых художников. От критики невнимательности до призывов платить реальным авторам — негодование игроков не знает границ.
А ещё они игру делали с помощью компьютеров! Сжечь еретиков! ;)
Запросил у стима рефанд на почве отсутвия плашки ии в описании, не дадут, просто снесу с аккаунта, один фиг неткод жопу в космос два месяца отправляет)
Жаль конечно, такая франшиза была 😢.
Отборный мусор прямо для любимых игроков.
Наслаждайтесь использованием "ИИ" без малейшего контроля качества.
сделали и сделали. херали ныть. ещё и доказать надо. а не ваше "похоже" "не похоже".
Привыкай те уже надоели ныть
Так ещё после релиза игры обвинили в использовании ИИ. Даже на Reddit была ветка обсуждений про это. Но её модераторы снесли и заблокировали
Во проблемы у людей...
Вкуснятина, скоро во всех играх. Калтент заслуженный.