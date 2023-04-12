Комьюнити-менеджер THQ Nordic опроверг заявления о том, что AEW Fight Forever "практически готова" ©

В прошлом месяце президент AEW Тони Хан заявил, что игра "закончена" во время пресс-конференции, состоявшейся после мероприятия AEW Revolution.

Я не могу назвать точную дату релиза. Есть много вещей, которые связаны с этим, и я не хочу никого обманывать. Это произойдет очень скоро. Игра закончена.

Однако после очередного заявления о том, что игра уже готова, представитель THQ Пер Холленбо, известный в сети как Zyddie, заявил, что это не так.

После того, как ему показали твит, в котором говорилось, что "видеоигра AEW Fight Forever практически готова", Холленбо ответил следующее: "Если вы хотите незаконченную игру, конечно, мы можем выпустить ее сейчас".

Он добавил: "Игра идет очень хорошо и уже практически готова, но еще не на 100%, так что да, боюсь, это просто очередной слух в твиттере".

Когда последователи начали задаваться вопросом, почему некоторые утверждают, что игра уже готова, Холленбо объяснил:

Существует масса вещей, которые необходимо учитывать при разработке игры - представление, QA, локализация, рейтинги, оптимизация, полировка, кодирование и многое другое. Поэтому даже если игра выглядит законченной для некоторых людей, если она пропустила один из этих этапов, она не закончена и не готова к выпуску.

Дата выхода AEW Fight Forever постоянно остается неизвестной. В июне прошлого года звезда AEW Кенни Омега сказал, что надеется, что игра выйдет в 2022 году. Когда это стало очевидно невозможным, игру назначили на февраль 2023 года.

В феврале Омега, который сыграл большую роль в воплощении игры в жизнь, заявил, что ее выход был отложен еще больше, потому что часть содержания игры "пришлось урезать", чтобы соответствовать желаемому рейтингу ESRB "Teen".