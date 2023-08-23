Психологическаий приключенческий 2D-хоррор Afterdream выйдет на ПК и консоли 28 сентября ©

Издатель хоррор-игр из Кракова (Польша) Feardemic и разработчик инди-игр из Куопио (Финляндия) Джесси Макконен сегодня сообщили, что их психологическая приключенческая 2D-хоррор-игра Afterdream выходит на ПК в Steam и консолях Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 28 сентября 2023 года.

Потеряйтесь в осознанном сне, стирая грань между реальностью и вымыслом. Перемещайтесь по призрачному особняку с помощью странной камеры и узнайте его тайну и свою роль в ней. Посетите яркие, но сказочные локации в красивой стилизованной 2D-пиксельной графике.

Окунитесь в 2D-приключенческую психологическую игру ужасов, которая отправит вас в путешествие по осознанному сновидению, стирая границы между реальностью и вымыслом. Используйте специальную камеру, чтобы анализировать свое окружение и прокладывать свой путь через загадочную резиденцию, населенную призраками. Найдите цель своего ночного визита в яркой сказочной обстановке.