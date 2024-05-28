Симулятор бога Reus 2 вышел на ПК в Steam

Firesquid и Abbey Games сообщили, что Reus 2, продолжение симулятора бога игры Reus, теперь доступна для ПК в Steam.
В Reus 2 игроки управляют гигантскими богоподобными существами и связанными с ними биомами (тайга, тропический лес, океан и т. д.), формируя планеты и определяя человеческие стремления в своем собственном темпе, без таймера. Их действия будут направлять и вдохновлять человечество: лидеры, изобретения, здания, варианты развития и многое другое будут зависеть от характера игроков. У игроков появится возможность проводить цивилизационные эксперименты, создавая различные планеты для разных человеческих душ, наполняя вселенную жизнью.
Reus 2 предлагает стратегическое планирование и возможность повторного прохождения с разнообразными экосистемами и организмами. Игроки будут использовать комбинацию из трех гигантов для терраформирования различных биомов и стратегически создавать различные комбинации флоры, фауны и материалов, специфичных для этих сред. Экспериментируя, выясните, какие комбинации создают наилучшую синергию для нужд и целей жителей, приводя их в захватывающие новые эпохи их существования.
Я хочу увидеть настоящий симулятор бога
black and white 3 все еще нету в разработке
я бы и от ремейка 2й не отказался т.т