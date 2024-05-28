Симулятор бога Reus 2 вышел на ПК в Steam

Вы оказываетесь в роли всемогущего творца, который повелевает исполинскими существами, обладающими способностью преобразовывать целые планеты. В этой игре вам предстоит формировать разнообразные ландшафты и климатические условия, а также оказывать влияние на эволюцию человеческой цивилизации. У вас будет возможность засеять океаны семенами жизни, наполнить горы ценными ресурсами и наблюдать за тем, как люди совершают путь от примитивных племён до исследователей космоса.

При этом следует проявлять осторожность, ведь человечество не всегда выражает благодарность за оказанную помощь и может восстать против своего создателя. Ваша миссия заключается в том, чтобы содействовать раскрытию потенциала людей и направлять их по пути добра или зла. Вы вольны поддерживать их стремления или ставить перед ними препятствия. Если же результат вашего творения вас не устраивает или вы желаете начать всё с чистого листа, у вас всегда есть возможность уничтожить созданное человечество и сотворить новое.