Состоялся релиз психологического 2D-хоррора Afterdream на ПК и консолях ©

Психологический 2D-хоррор Afterdream от Джесси Макконена и Feardemic вышел на ПК и консолях Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox X|S. Это стильное и атмосферное приключение в пиксельной графике перенесет вас в состояние между реальностью и миром грез, и вам придется использовать необычную камеру, чтобы пройти через особняк с привидениями и раскрыть историю, лежащую в основе всего этого.

Потеряйтесь в осознанном сне, стирая грань между реальностью и вымыслом. Перемещайтесь по призрачному особняку с помощью странной камеры и узнайте его тайну и свою роль в ней. Посетите яркие, но сказочные локации в красивой стилизованной 2D-пиксельной графике.

Окунитесь в 2D-приключенческую психологическую игру ужасов, которая отправит вас в путешествие по осознанному сновидению, стирая границы между реальностью и вымыслом. Используйте специальную камеру, чтобы анализировать свое окружение и прокладывать свой путь через загадочную резиденцию, населенную призраками. Найдите цель своего ночного визита в яркой сказочной обстановке.