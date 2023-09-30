Состоялся релиз психологического 2D-хоррора Afterdream на ПК и консолях

Психологический 2D-хоррор Afterdream от Джесси Макконена и Feardemic вышел на ПК и консолях Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox X|S. Это стильное и атмосферное приключение в пиксельной графике перенесет вас в состояние между реальностью и миром грез, и вам придется использовать необычную камеру, чтобы пройти через особняк с привидениями и раскрыть историю, лежащую в основе всего этого.
Потеряйтесь в осознанном сне, стирая грань между реальностью и вымыслом. Перемещайтесь по призрачному особняку с помощью странной камеры и узнайте его тайну и свою роль в ней. Посетите яркие, но сказочные локации в красивой стилизованной 2D-пиксельной графике.
Окунитесь в 2D-приключенческую психологическую игру ужасов, которая отправит вас в путешествие по осознанному сновидению, стирая границы между реальностью и вымыслом. Используйте специальную камеру, чтобы анализировать свое окружение и прокладывать свой путь через загадочную резиденцию, населенную призраками. Найдите цель своего ночного визита в яркой сказочной обстановке.
Ну ок, для меня куда как интересней был выход "Underground Blossom", новостей о релизе которой до сих пор нет. Наверняка любителей серии Rusty Lake на порядок больше.
Собственно, за три дня больше тысячи крайне положительных отзывов.
2d кал трешовый в браузере и за бесплатно тогда мб в офисах сойдет а за бабло это толкать мошня тыщелетия