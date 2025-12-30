Мобильный Destiny: Rising готовит бесплатного героя

В Destiny: Rising готовится обновление, которое подарит игрокам нового героя — Кабра. С 3 января персонаж станет доступен всем бесплатно, а для его получения нужно выполнить специальное задание в игре.

В новом трейлере Кабр впечатляет боевыми навыками: точная стрельба из пушки, защитный щит и силовая стена, способная блокировать атаки противников. Эти способности делают его отличным дополнением к любому отряду и позволят по-новому подходить к боям.

Появление Кабра вызвало бурное обсуждение среди фанатов: кто-то рад возвращению знакомого персонажа, а другие опасаются, что спин-офф может изменить восприятие его истории из основной серии. Несмотря на это, интерес к обновлению остаётся высоким.

Destiny: Rising, вышедшая 28 августа 2025 года, продолжает развивать мобильную вселенную игры на Android и iOS, привлекая игроков новым контентом и динамичными боями.