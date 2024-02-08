Авторы Against the Storm раскрыли дорожную карту: следующее крупное обновление выйдет уже в марте

Eremite Games и Hooded Horse представили официальную дорожную карту Against the Storm, в которой рассказывается о том, что ждет градостроительную игру в ближайшие несколько месяцев.

Студия Eremite заявила, что не хочет оставлять игроков "в неведении", и поэтому выпустила дорожную карту, ведущую к первому платному DLC для игры. Мы не получили ни даты выхода, ни окна для этого DLC, но зато получили представление о том, что нас ждет в обновлении 1.2, которое, по словам разработчиков, должно выйти в марте.

Обновление Against the Storm 1.2 принесет несколько улучшений, которые сделают ваш игровой процесс немного более плавным. По словам Eremite, "главной особенностью" обновления 1.2 станет новое окно "Тренды производства и потребления", в котором вы сможете увидеть график истории ресурсов за последние 30 минут, а также 5-минутный "свежий" график.

Среди других изменений - обновление и новые визуальные модели, а также новые уникальные арты для мировых событий Against the Storm. Вслед за этим обновлением выйдет еще одно, удобно названное Update 1.3. После него - DLC, у которого пока нет названия, но которое принесет новую расу, новый биом и многое другое.

Естественно, в эту дорожную карту не включены многочисленные изменения баланса и доработки, которые также будут сопровождать каждое обновление, поскольку их, скорее всего, слишком много, чтобы их упоминать.

Сегодня также вышло обновление Against the Storm 1.1.6, в котором исправлены некоторые ошибки и внесены изменения, призванные оптимизировать ваш игровой процесс. Ознакомиться с полным описанием патча вы можете здесь.

Если вы еще не знакомы с игрой Against the Storm, то это фэнтезийный градостроитель, в котором вы под руководством представителей разных рас пытаетесь восстановить цивилизацию после того, как "апокалиптические дожди" сожгли землю.

После успешного периода раннего доступа игра была выпущена в полном объеме в декабре прошлого года, и, похоже, Eremite и Hooded Horse взялись за дело надолго, что не может не радовать.

Вы можете приобрести Against the Storm прямо сейчас на PC через Steam. Игра переведена на русский язык и определенно стоит своих денег.