Sea of Thieves стала доступна для PS5

Приключенческий экшен Sea of Thieves от Rare теперь доступен для игроков PS5. Это первая игра от разработчика, выпущенная на платформе PlayStation и один из нескольких бывших эксклюзивов Xbox, выпущенных на других консолях за последнее время.
Несмотря на неоднозначный запуск в свое время, Sea of Thieves с годами совершенствовалась. Будучи начинающим пиратом, игроки настраивают свой внешний вид с помощью рандомайзера персонажей, выбирают корабль, а затем отправляются в открытое море в поисках приключений. Они могут выполнять задания различных торговых компаний: от перевозки грузов и материалов до выслеживания скелетных команд и грабежа других игроков.
Конечно, есть и сюжетно-ориентированные задания, в том числе «Легенда об острове обезьян», основанная на знаменитой приключенческой серии игр Lucasfilm Games. На PS5 Sea of Thieves работает со скоростью 4K/60 FPS и 1080p/120 FPS с серверами только для PlayStation, передачей прогресса и даже поддержкой PlayStation Portal.