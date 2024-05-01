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Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир, Кооператив
7.2 488 оценок

Sea of Thieves стала доступна для PS5

monk70
Новости

Приключенческий экшен Sea of ​​Thieves от Rare теперь доступен для игроков PS5. Это первая игра от разработчика, выпущенная на платформе PlayStation и один из нескольких бывших эксклюзивов Xbox, выпущенных на других консолях за последнее время.

Несмотря на неоднозначный запуск в свое время, Sea of ​​Thieves с годами совершенствовалась. Будучи начинающим пиратом, игроки настраивают свой внешний вид с помощью рандомайзера персонажей, выбирают корабль, а затем отправляются в открытое море в поисках приключений. Они могут выполнять задания различных торговых компаний: от перевозки грузов и материалов до выслеживания скелетных команд и грабежа других игроков.

Конечно, есть и сюжетно-ориентированные задания, в том числе «Легенда об острове обезьян», основанная на знаменитой приключенческой серии игр Lucasfilm Games. На PS5 Sea of ​​Thieves работает со скоростью 4K/60 FPS и 1080p/120 FPS с серверами только для PlayStation, передачей прогресса и даже поддержкой PlayStation Portal.

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