Для мрачной градостроительной стратегии Against The Storm вышло крупное обновление 1.1

Against The Storm вышла из раннего доступа в конце прошлого года, но только сейчас получила первое крупное обновление после релиза. Обновление 1.1 улучшает ролевую градостроительную игру, добавляя несколько новых артов, улучшая пользовательский интерфейс и качество жизни, а также новые приказы, чтобы сделать строительство поселений на ранней стадии "немного интереснее".

Если вы не знакомы с игрой Against The Storm, вам предстоит построить небольшие города по приказу королевы, которая правит территорией. Выполнив заказ, вы можете перейти к строительству нового поселения в другом уголке мира. Новые заказы означают новые цели, и цель состоит в том, чтобы исправить "небольшой дисбаланс в разнообразии между ранними и поздними заказами", говорят разработчики.

Среди других дополнений — новые портреты и иконки торговцев, новые украшения, которые можно построить в городе, и обновления в меню опций, чтобы сделать его более понятным. Все примечания к патчу вы найдете вот здесь.

Перед выходом этого патча разработчики предупредили на выходных, что игрокам PC Game Pass следует вручную создавать резервные копии своих сохранений.