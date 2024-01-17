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Against the Storm 18.10.2021
Стратегия, Инди, Строительство, Фэнтези
7.9 125 оценок

Для мрачной градостроительной стратегии Against The Storm вышло крупное обновление 1.1

butcher69
Новости

Against The Storm вышла из раннего доступа в конце прошлого года, но только сейчас получила первое крупное обновление после релиза. Обновление 1.1 улучшает ролевую градостроительную игру, добавляя несколько новых артов, улучшая пользовательский интерфейс и качество жизни, а также новые приказы, чтобы сделать строительство поселений на ранней стадии "немного интереснее".

Если вы не знакомы с игрой Against The Storm, вам предстоит построить небольшие города по приказу королевы, которая правит территорией. Выполнив заказ, вы можете перейти к строительству нового поселения в другом уголке мира. Новые заказы означают новые цели, и цель состоит в том, чтобы исправить "небольшой дисбаланс в разнообразии между ранними и поздними заказами", говорят разработчики.

Среди других дополнений — новые портреты и иконки торговцев, новые украшения, которые можно построить в городе, и обновления в меню опций, чтобы сделать его более понятным. Все примечания к патчу вы найдете вот здесь.

Перед выходом этого патча разработчики предупредили на выходных, что игрокам PC Game Pass следует вручную создавать резервные копии своих сохранений.

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