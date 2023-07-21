Новое обновление градостроительного рогалика Against the Storm поможет вам с налогами и улучшит исследования ©

Hooded Horse представила последнее обновление для градостроительного roguelite Against the Storm. Новые функции, которые помогут вам управлять исходящими расходами, дополнительные планировки поляны, чтобы разнообразить исследования, и даже плюшевая игрушка появятся в обновлении этой недели.

Главной новой функцией является «Панель платежей», новый интерфейс, который позволяет вам управлять различными эффектами в игре, которые налагают регулярные платежи, такими как эффекты земельного налога или ливня. Там у вас будет возможность заплатить сразу, подождать или просто проигнорировать комиссию, что дает игрокам больше контроля над тем, как они управляют своей экономикой.

Изучение леса вокруг вас также более разнообразно и полезно. Два меньших варианта существующих полян присоединяются к шести новым (и редким) Запретным полянам, чтобы расширить пул потенциальных находок, а более крупные дополнения предлагают больше наград и сокровищ, чем обычно. Вы можете ознакомиться с полными примечаниями к патчу, чтобы узнать подробности о других изменениях на этой неделе.

Against the Storm доступна в раннем доступе на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.