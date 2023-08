Новые механики и биом в крупном обновлении для градостроительного рогалика Against the Storm ©

Компания Hooded Horse с радостью сообщает, что новое крупное для мрачного градостроительного рогалика Against the Storm Against the Storm уже готово.

Eremite Games усердно работала над недавно введенной системой "Древних печатей" и в патче появился новый уникальный биом, механика и визуальный контент. С течением времени печати, использовавшиеся прошлой цивилизацией для защиты от древнего зла, ослабли, что привело к появлению чумы и других ужасов на земле. Игроки могут отправиться в экспедицию, чтобы найти и починить эти печати и вновь изгнать зло.

В последнем обновлении появилось много нового контента, дополняющего игру, в том числе специальный биом "Запретный лес", в котором игрок может отправиться в экспедицию, чтобы починить вышедшую из строя печать. Этот биом обладает уникальными возможностями, сложностями и даже новым зданием "Башня-маяк", доступным только в этом биоме и позволяющим вызывать помощь из Цитадели.

Для того чтобы закрыть печать, необходимо сначала найти ее, затем собрать все необходимые детали Древнего Хранителя, не говоря уже о борьбе с новыми болезнями, которые будут мешать прогрессу на карте мира и в городах. Чтобы помочь игрокам справиться с новыми задачами, в игру добавлены новые здания.

Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу вот здесь, чтобы получить полное представление обо всех нововведениях.

Игра Against the Storm доступна в раннем доступе на ПК через Steam, GOG и Epic Games Store по цене 999 рублей. У игры имеет 95% положительных отзывов в Steam и более 12 500 обзоров. В настоящее время на покупку Against the Storm действует скидка 35% и это отличная возможность ознакомиться с этой замечательной игрой.