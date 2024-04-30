Отечественная ролевая игра "Смута" получает патч 1.0.4 со множеством исправлений и оптимизацией

Московская студия Cyberia Nova продолжает работать над патчами для ролевой игры "Смута", которая вышла в релиз с неприятными ошибками. С момента выхода проекта на ПК авторы успели выпустить несколько небольших хотфиксов, но сегодняшний патч оказался куда более объемным и, вероятно, полезным для игроков. Свежее обновление под номером 1.0.4 включает в себя внушительное количество исправлений и приносит долгожданную оптимизацию.
Как отмечают разработчики, основная цель данного патча состоит в том, чтобы провести общую оптимизацию игры. "Смута" в версии 1.0.4 должна избавиться от критических сбоев, улучшив некоторые важные технические аспекты. Кроме того, в этом обновлении были улучшены некоторые модели, доработаны анимации и многое другое. Полный список исправлений в обновлении доступен ниже:
Исправления внутриигровых проблем с квестами:
- Квест «Доставка писем»:
- атака NPC не приводит к провалу квеста.
- Квест «Свободная дорога для Ирены»:
- Персонаж не выходит из боевого режима.
- Не стартует автодиалог с Филипко.
- Квест «Городская стража»:
- Загрузка из сохранения приводит к воскрешению татей.
- Квест «Сопровождение Пожарского»:
- Софтлок диалога с Трубецким.
- На персонажа нападают бандиты вместо казаков.
- Квест «Устранение смолянина»:
- Завершение квеста невозможно в боевом режиме.
- Квест «Казаки в кабаке»:
- Некорректное положение персонажа при использовании лошади во время погони.
- Бесконечный разговор с Мещанином.
- Квест «Товар из-за тридевяти земель»:
- На шаге "Обследовать северную поляну" квест не продвигается дальше.
- Не завершается невыполненный допквест после перехода на новый Акт.
- Квест «Срочный ремонт»:
- Возникающие проблемы с прохождением квеста.
- Квест «Разобраться с наемниками»:
- Возникающая проблема с прохождением квеста.
- Квест «Проблемы с казаками»:
- Вылет при диалоге с Палицыным.
- Лагерь ополчения под Москвой:
- Возрождение убитых NPC после загрузки сохранения.
Исправления в звуковом сопровождении игры:
- Прерывания в речи Минина.
- Посторонние шумы во время всех диалогов.
- Оптимизация звуков от NPC.
- Отсутствие звука в кат-сцене прибытия в Нижний Новгород.
- Прерывание речи Анастасии в кат-сцене квеста «Трудная встреча».
Исправления в кат-сценах:
- Анимации лиц и тел в кат-сценах
- Логика двери в кат-сцене квеста «Спасение стрельцов».
Исправление технических проблем и недоработок:
- «Ошибка загрузки сохранения» при переходе между локациями Окрестности Нижнего Новгорода и Ярославль.
- Вылет игры из-за подключения отражений на видеокартах AMD.
- Зависание игры на долгое время (10-20 секунд) при попытке открыть меню «Загрузить игру» с большим количеством сейвов.
- Превью сохранений отображается при выходе на главный экран.
- Пропуск 2D кат-сцен при выключенных настройках «Лимит кадров» и «Вертикальная синхронизация».
- Проблемы с отключением Lumen на низких настройках качества графики на локациях «Нижний Новгород», «Окрестности Нижнего Новгорода», «Лагерь ополчения под Москвой».
- Графические артефакты после диалогов на локации «Лагерь ополчения под Москвой».
- Графические артефакты освещения локации «Теплый Стан весна».
- Загрузка автосейва, сделанного при входе в индор палат локации «Ярославль», приводит к невозможности сдачи квестов Пожарскому.
- Эффекты всех камней в дереве образов утраиваются после загрузки сохранения.
- Невозможно открыть сундук, к которому приводит сорока в локации «Теплый Стан весна».
- Во время дуэлей и учебных боев на персонаже появляется квестовый маркер.
- Солнце выглядит квадратным при взгляде через паруса кораблей.
- Царедворец: После загрузки сохранения к Гневу и Милости добавляется еще +200 очков.
- Квест «Первый день в поместье Кручины»:
- Григорий смотрит в сторону во время диалога.
- Квест «Тучи сгущаются»:
- Искажение модели Анастасии во время диалога.
- Квест «Нижегородский староста»:
- Некорректное положение камеры.
- Квест «Финальная битва»:
- Некорректные модели в кат-сцене.
- Квест «Покушение»:
- Некорректные модели в финале погони.
- Квест «Найти Иринарха»:
- Некорректное положение маркера после перехода в Темный лес.
- Лагерь Ополчения под Москвой:
- Некорректные коллизии, приводящие к застреванию персонажа.
- Исторически неверные ассеты.
- Ошибки и некорректные состояния UI.
- Прочие изменения игры.
Новый патч для "Смуты" уже доступен для скачивания. Авторы обещают продолжить работу над поиском и устранением ошибок.
Эти патчи как мертвому припарки.
Пусть хоть что-то делают. Лучше уж так, чем никак. А так оно мертво конечно...
Это не ролевая игра...
так а раздачи не обновляют ...
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