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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.2 1 557 оценок

Отечественная ролевая игра "Смута" получает патч 1.0.4 со множеством исправлений и оптимизацией

Gutsz
Новости

Московская студия Cyberia Nova продолжает работать над патчами для ролевой игры "Смута", которая вышла в релиз с неприятными ошибками. С момента выхода проекта на ПК авторы успели выпустить несколько небольших хотфиксов, но сегодняшний патч оказался куда более объемным и, вероятно, полезным для игроков. Свежее обновление под номером 1.0.4 включает в себя внушительное количество исправлений и приносит долгожданную оптимизацию.

Как отмечают разработчики, основная цель данного патча состоит в том, чтобы провести общую оптимизацию игры. "Смута" в версии 1.0.4 должна избавиться от критических сбоев, улучшив некоторые важные технические аспекты. Кроме того, в этом обновлении были улучшены некоторые модели, доработаны анимации и многое другое. Полный список исправлений в обновлении доступен ниже:

Исправления внутриигровых проблем с квестами:

  • Квест «Доставка писем»:
  • атака NPC не приводит к провалу квеста.
  • Квест «Свободная дорога для Ирены»:
  • Персонаж не выходит из боевого режима.
  • Не стартует автодиалог с Филипко.
  • Квест «Городская стража»:
  • Загрузка из сохранения приводит к воскрешению татей.
  • Квест «Сопровождение Пожарского»:
  • Софтлок диалога с Трубецким.
  • На персонажа нападают бандиты вместо казаков.
  • Квест «Устранение смолянина»:
  • Завершение квеста невозможно в боевом режиме.
  • Квест «Казаки в кабаке»:
  • Некорректное положение персонажа при использовании лошади во время погони.
  • Бесконечный разговор с Мещанином.
  • Квест «Товар из-за тридевяти земель»:
  • На шаге "Обследовать северную поляну" квест не продвигается дальше.
  • Не завершается невыполненный допквест после перехода на новый Акт.
  • Квест «Срочный ремонт»:
  • Возникающие проблемы с прохождением квеста.
  • Квест «Разобраться с наемниками»:
  • Возникающая проблема с прохождением квеста.
  • Квест «Проблемы с казаками»:
  • Вылет при диалоге с Палицыным.
  • Лагерь ополчения под Москвой:
  • Возрождение убитых NPC после загрузки сохранения.

Исправления в звуковом сопровождении игры:

  • Прерывания в речи Минина.
  • Посторонние шумы во время всех диалогов.
  • Оптимизация звуков от NPC.
  • Отсутствие звука в кат-сцене прибытия в Нижний Новгород.
  • Прерывание речи Анастасии в кат-сцене квеста «Трудная встреча».

Исправления в кат-сценах:

  • Анимации лиц и тел в кат-сценах
  • Логика двери в кат-сцене квеста «Спасение стрельцов».

Исправление технических проблем и недоработок:

  • «Ошибка загрузки сохранения» при переходе между локациями Окрестности Нижнего Новгорода и Ярославль.
  • Вылет игры из-за подключения отражений на видеокартах AMD.
  • Зависание игры на долгое время (10-20 секунд) при попытке открыть меню «Загрузить игру» с большим количеством сейвов.
  • Превью сохранений отображается при выходе на главный экран.
  • Пропуск 2D кат-сцен при выключенных настройках «Лимит кадров» и «Вертикальная синхронизация».
  • Проблемы с отключением Lumen на низких настройках качества графики на локациях «Нижний Новгород», «Окрестности Нижнего Новгорода», «Лагерь ополчения под Москвой».
  • Графические артефакты после диалогов на локации «Лагерь ополчения под Москвой».
  • Графические артефакты освещения локации «Теплый Стан весна».
  • Загрузка автосейва, сделанного при входе в индор палат локации «Ярославль», приводит к невозможности сдачи квестов Пожарскому.
  • Эффекты всех камней в дереве образов утраиваются после загрузки сохранения.
  • Невозможно открыть сундук, к которому приводит сорока в локации «Теплый Стан весна».
  • Во время дуэлей и учебных боев на персонаже появляется квестовый маркер.
  • Солнце выглядит квадратным при взгляде через паруса кораблей.
  • Царедворец: После загрузки сохранения к Гневу и Милости добавляется еще +200 очков.
  • Квест «Первый день в поместье Кручины»:
  • Григорий смотрит в сторону во время диалога.
  • Квест «Тучи сгущаются»:
  • Искажение модели Анастасии во время диалога.
  • Квест «Нижегородский староста»:
  • Некорректное положение камеры.
  • Квест «Финальная битва»:
  • Некорректные модели в кат-сцене.
  • Квест «Покушение»:
  • Некорректные модели в финале погони.
  • Квест «Найти Иринарха»:
  • Некорректное положение маркера после перехода в Темный лес.
  • Лагерь Ополчения под Москвой:
  • Некорректные коллизии, приводящие к застреванию персонажа.
  • Исторически неверные ассеты.
  • Ошибки и некорректные состояния UI.
  • Прочие изменения игры.

Новый патч для "Смуты" уже доступен для скачивания. Авторы обещают продолжить работу над поиском и устранением ошибок.

7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Igor Udilov

Эти патчи как мертвому припарки.

9
bysaturn

Пусть хоть что-то делают. Лучше уж так, чем никак. А так оно мертво конечно...

-3
Frat88

Это не ролевая игра...

2
MajorPlay
1
Rorschach93

так а раздачи не обновляют ...

-1
Spillik

Отечественная ролевая игра© "Смута"

-1