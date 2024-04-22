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Against the Storm 18.10.2021
Стратегия, Инди, Строительство, Фэнтези
7.9 151 оценка

Обновление 1.3 для Against the Storm содержит множество новых функций

monk70
Новости

Eremite Games объявила, что 23 апреля в Steam будет опубликовано обновление 1.3 Against the Storm, градостроительного симулятора с элементами roguelike, который получит много нового контента и будет изменён в некоторых местах с учетом отзывов игроков.

Обновление 1.3 является третьим крупным и открывает путь к появлению будущих DLC, которые должны добавить биомы, здания, события и многое другое, например, новый вид. Между тем, в бесплатном патче появляется новое существо, речная Келпи, вводятся новые перки и некоторые изменения в игровом балансе. Также был улучшен интерфейс, который теперь стал еще удобнее.

Речную Келпи можно встретить вокруг водоёмов. Это очень опасно, но её можно контролировать с помощью хитрости.

Учтите, что выход обновления 1.3 заставит вас отказаться от всех существующих городов, но принесет вам дополнительные ресурсы за хлопоты. При желании можно будет выбрать в качестве ветки версию 1.2, чтобы продолжать играть со старыми городами, пока не решите установить обновление.

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