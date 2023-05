Последнее обновление Merchant Shipwreck для Against the Storm добавляет новое событие, новые указы и многое другое ©

Прошло всего несколько недель с тех пор, как обновление Sentinels of the Forest принесло в Against the Storm расу лисиц, пятый играбельный вид, но в игре уже есть новые материалы. В последнем обновлении появилось жуткое кораблекрушение, новые встречи с призраками и многое другое.

Разработчик Eremite Games отмечает "очень позитивный" прием лисиц и говорит, что публикация на первой странице Steam помогла значительно повысить популярность игры. Хотя выход Sentinels of the Forest знаменует собой завершение "большинства целей раннего доступа, предусмотренных дорожной картой", Eremite Games говорит, что в планах еще много интересного, и что скоро появится новая дорожная карта.

Пока же обновление Merchant Shipwreck начинается именно с этого - огромного разрушенного корабля, который можно найти на одной из многочисленных лесных полян в игре Against the Storm. Найдя его, вы сможете принять два решения, получить эффект, связанный с торговлей, который может иметь потенциально неприятные последствия, если не разобраться с ним должным образом. Кроме того, Eremite Games добавили новые решения в некоторые старые события, которые ранее предлагали только один вариант.

Живая материя была полностью переработана и теперь заменена на Кровавый цветок. Также были заполнены некоторые другие пробелы: новые деяния, соответствующие недавно добавленным модификаторам, новые встречи с призраками (включая некоторые, связанные с Лисами) и несколько новых приказов, требующих от вас выполнения заданий, таких как завершение ценных торговых маршрутов или быстрая экспансия на несколько полян.

В нескольких местах были внесены изменения в баланс, которые, по словам Eremite Games, не ограничиваются простыми численными изменениями. Рейтинг торговых маршрутов теперь начисляется в зависимости от количества проданного янтаря, а не от количества совершенных сделок, появление призраков в Проклятом королевском лесу было скорректировано, чтобы снизить вероятность повторных встреч.

Интерфейс также получил некоторые улучшения, включая способы более быстрой настройки лимитов производства и систему цветового кодирования для более удобного чтения подсказок с первого взгляда.

Against the Storm доступна в раннем доступе на ПК через Steam, GOG и Epic Games Store.