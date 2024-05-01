VR-мод для Manor Lords произвел сильное впечатление на разработчиков успешной стратегии

Manor Lords, средневековая тематическая стратегия, вышедшая в ранний доступ на прошлой неделе, недавно обзавелась модом, позволяющим играть в нее с помощью гарнитуры VR, и это даже привлекло внимание разработчика игры.
Flat2VR, сообщество моддеров и разработчиков, занимающихся переносом «плоских» игр в виртуальную реальность, объявило в X/Twitter, что теперь существует VR-мод для PC-игроков, желающих играть в Manor Lords на гарнитуре виртуальной реальности.
Flat2VR отмечает, что в настоящее время мод использует управление с помощью мыши и клавиатуры и «отлично работает» в VR с шестью градусами свободы (6DOF VR). Это стало возможным благодаря UEVR, моду, который позволяет разработчикам и моддерам создавать VR-моды для игр на движке Unreal Engine. Скачать модификацию можно вот здесь.
Видео, которым поделилась группа моддеров, привлекло внимание разработчиков Manor Lords - компании Slavic Magic, которая с трепетом отнеслась к тому, что моддерам удалось запустить режим VR.
Вау, я понятия не имею, как это было сделано, но я впечатлен, что это работает.
Manor Lords вышла меньше недели назад и уже успела стать хитом на ПК. Через несколько дней после выхода игры в раннем доступе издатель Hooded Horse сообщил, что Manor Lords не только продалась тиражом более миллиона копий за один день, но и достигла пика одновременных игроков в Steam - 173 178 игроков.
Manor Lords - последняя инди-игра из 2024 года, которой удалось пробиться в индустрию. К ней присоединились игра с открытым миром Palworld от Pocket Pair и шутер Helldivers 2 от Arrowhead, которые добились успеха за пределами AAA-разработок.