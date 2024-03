В Steam продано 1 миллион копий градостроительного рогалика Against the Storm

Hooded Horse сообщила, что Against the Storm, градостроительный рогалик в стиле темного фэнтези от польской студии Eremite Games, преодолел новый рубеж продаж: на сегодняшний день в Steam было продано более 1 миллиона копий.

Against the Storm впервые вышла в раннем доступе Steam в ноябре 2022 года, и команда поддерживала игру посредством строгого графика обновлений раз в две недели. Основные дополнения включали появление видов лисиц и пересмотр карты мира. Она вышла из раннего доступа 8 декабря 2023 года и была номинирована на «Лучшую игру-стратегию/симулятор» на 27-й выставке D.I.C.E. Awards в начале этого года.

Eremite недавно выпустила патч 1.2 для Against the Storm и работает над первоначальным планом игры, который включает расширение, в настоящее время запланированное на конец этого года. На прошлой неделе команда посетила GDC 2024, где они выступили с докладом о том, как Against the Storm появилась на свет: от смешивания, казалось бы, несовместимых жанров до учета отзывов игроков и альтернативных способов управления инди-студией.

«Нас невероятно обнадеживает, что даже такая маленькая и относительно неизвестная студия, как наша, может процветать в Steam», — сказал соучредитель Eremite Лукаш Коржановски. «Уважительное отношение к игрокам и прислушивание к их отзывам было неотъемлемой частью успеха Against the Storm».

Against the Storm доступна для ПК в Steam, GOG, Epic Games Store и PC Game Pass.