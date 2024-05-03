Свежие скриншоты из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator - Линкольн и Омаха

Сегодня мы рады поделиться с вами информацией о двух крупнейших городах (по численности населения), которые будут представлены в нашем новом дополнении Небраска для American Truck Simulator. Несмотря на то, что оба они имеют некоторые сходства, каждый из них по-своему уникален. Давайте посмотрим поближе, не так ли?

Омаха

Добро пожаловать в Омаху, штат Небраска, оживленный город с разнообразными промышленными предприятиями, достопримечательностями, которые только и ждут, чтобы их осмотрели водители грузовиков, пересекающие сердце Америки. Расположенная на перекрестке основных автомагистралей и окруженная ключевыми промышленными предприятиями, Омаха предлагает уникальное сочетание городской суеты и очарования Среднего Запада для водителей, проезжающих через нее или делающих остановку.

Как крупнейший город штата, Омаха предлагает водителям множество складов для доставки грузов в Омаху и обратно. Вы найдете несколько различных производств, таких как крупный цементный завод к югу от города и мельница, найти которую некоторым дальнобойщикам может быть непросто. Вы также сможете полюбоваться прекрасным видом на реку Миссури и зоопарк Омахи с железнодорожной станции, расположенной в городской части города, где расположены несколько других игровых складов и компаний.

Водители, передвигающиеся по городу, смогут передвигаться по некоторым довольно крупным трассам между штатами и шоссе, включая I-80, I-680 и US-75. Передвигаясь по улицам Омахи, обратите внимание на ряд достопримечательностей, которые демонстрируют яркую культуру и наследие города! Независимо от того, проезжаете ли вы мимо или делаете остановку, Омаха приглашает водителей грузовиков со всех концов США посетить ее.

Линкольн

Линкольн, сочетающий в себе очарование Среднего Запада, богатую историю и разнообразие отраслей промышленности, привлекает посетителей со всего штата и за его пределами. Будучи столицей Небраски, он может многое предложить водителям грузовиков. На севере города вы найдете автомобильный завод, на который можно доставлять автомобили, а на востоке - различные отрасли промышленности и игровые компании, включая железнодорожную станцию и сельскохозяйственный склад.

Прогуливаясь по улицам Линкольна, вы увидите сочетание современной архитектуры и исторических достопримечательностей, а также знаменитый Мемориальный стадион, расположенный в самом центре города. Вы сможете познакомиться со всеми ними поближе, путешествуя по шоссе US-6, которое проходит прямо через центр города.

В Линкольне есть что-то интересное для каждого путешественника - от оживленных магистралей до культурных достопримечательностей. Мы надеемся, что вы найдете время, чтобы изучить все, что может предложить эта столица. Обязательно сообщите нам, что вам больше всего хочется увидеть!

Мы с нетерпением ждем возможности поделиться новыми новостями о Небраске в ближайшем будущем. Если вам не терпится узнать об этом штате, не забудьте добавить его в свой список желаний Steam! До следующего раза, продолжайте в том же духе