Agatha Christie: Murder on the Orient Express получила хвалебный трейлер и физические копии

Издательство Microids и Microids Studio Lyon сообщили, что Agatha Christie: Murder on the Orient Express уже поступила в розничную продажу для Nintendo Switch и PlayStation 5. В цифровом формате игра доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.

Возьмите на себя роли двух гениальных сыщиков: легендарного Эркюля Пуаро и новой героини Джоанны Локк. Исследуйте легендарные места, решайте сложные головоломки и допрашивайте множество интригующих персонажей, чтобы разгадать тайну. Каждая улика, каждый разговор и каждый выбор приближают детективов к истине, стоящей за преступлением в Восточном экспрессе.

На борту Восточного экспресса легендарный детектив Эркюль Пуаро раскрывает убийство, произошедшее в престижном поезде, в окружении интригующих персонажей со своими секретами и мотивами. Разгадать тайну будет непросто, и игрокам придется использовать свои маленькие серые клеточки и детективные навыки, чтобы разгадать правду и выявить ее, пройдя через многочисленные перипетии.