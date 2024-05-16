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Dave The Diver 27.10.2022
Адвенчура, Инди
8.3 138 оценок

Dave The Diver получит бесплатное дополнение с Годзиллой 23 мая

monk70
Новости

Загружаемый контент «Годзилла» для Dave The Diver выйдет бесплатно 23 мая, сообщил разработчик MINTROCKET. Это ограниченный по времени выпуск, который будет доступен только до 23 ноября.

Чудовищные гиганты скрываются в непостижимых глубинах Голубой Дыры, их грозное присутствие вселяет ужас в сердца любого, кто осмелится рискнуть войти в их владения. Они мешают Дэйву спокойно заниматься рыбалкой, но невольно становятся главными ингредиентами для его суши-ресторана. Их колоссальные формы придают кулинарным творениям неожиданный и пикантный оттенок.

Годзилла, могущественный монарх монстров, чье легендарное правление отмечает в этом году свое 70-летие, совершит историческое появление в глубинах Голубой дыры. Приготовьтесь к встрече с впечатляющим Годзиллой, который прибудет 23 мая.

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Dave The Diver
27.10.2022
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