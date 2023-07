Age of Empires 2: Definitive Edition и Octopath Traveler сегодня присоединились к GeForce NOW ©

Сегодняшнее обновление GeForce NOW сообщает о добавлении Age of Empires 2: Definitive Edition в библиотеку облачного стриминга. Это уже третья игра Age of Empires, добавленная в GeForce NOW, после Age of Empires 4: Anniversary Edition и Age of Empires 3: Definitive Edition. Это также седьмая игра Microsoft/Bethesda, добавленная в GFN после Gears 5, Deathloop, Grounded и Pentiment. В будущем их станет еще больше, так как Microsoft договорилась с NVIDIA о переносе всех своих игр

Age of Empires 2: Definitive Edition - не единственное еженедельное дополнение к библиотеке GeForce NOW. NVIDIA также добавляет ролевые игры Octopath Traveler и Octopath Traveler II, включая демо-версию Prologue сиквела. И, наконец, The Legend of Heroes: Trails into Reverie также будет доступна для стриминга через GeForce NOW с завтрашнего дня, в день ее выхода на ПК.

По данным NVIDIA, в библиотеке GeForce NOW более 1600 совместимых игр. Компания поддерживает предложение Microsoft о приобретении Activision Blizzard, поскольку часть сделки, заключенной с NVIDIA, включает возвращение всех игр Activision Blizzard на GeForce NOW, где они отсутствовали с тех пор, как облачная стриминговая платформа вышла из бета-версии.