Age of Empires 2: Definitive Edition 09.04.2013
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Age of Empires 2 Definitive Edition получит новое дополнение Return of Rome в середине мая

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monk70
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Сегодня Microsoft представила новое дополнение для стратегии в реальном времени Age of Empires 2 Definitive Edition под названием Return of Rome, дата выхода которого назначена на 16 мая 2023 года.

Расширение уже было выпущено для Age of Empires: Definitive Edition, а с 16 мая появится также в Age of Empires 2: Definitive Edition. Все это является частью продолжающегося празднования 25-летия серии Age of Empires, очевидно, с другими запланированными инициативами.

Дополнение Return of Rome, очевидно, фокусируется на Древнем Риме и его конкретной политической, экономической, социальной и, прежде всего, военной ситуации, с добавлением тематических юнитов и структур, а также миссий, связанных с этой исторической обстановкой.

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