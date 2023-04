Age of Empires 2 Definitive Edition получит новое дополнение Return of Rome в середине мая ©

Сегодня Microsoft представила новое дополнение для стратегии в реальном времени Age of Empires 2 Definitive Edition под названием Return of Rome, дата выхода которого назначена на 16 мая 2023 года.

Расширение уже было выпущено для Age of Empires: Definitive Edition, а с 16 мая появится также в Age of Empires 2: Definitive Edition. Все это является частью продолжающегося празднования 25-летия серии Age of Empires, очевидно, с другими запланированными инициативами.

Дополнение Return of Rome, очевидно, фокусируется на Древнем Риме и его конкретной политической, экономической, социальной и, прежде всего, военной ситуации, с добавлением тематических юнитов и структур, а также миссий, связанных с этой исторической обстановкой.