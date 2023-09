Расширение Return of Rome для Age of Empires 2: Definitive Edition получило две дополнительные кампании ©

Для игры Age of Empires 2: Definitive Edition вышло обновление 93001. Это обновление вносит ряд изменений в баланс, улучшений и исправлений ошибок. Однако наиболее интересным моментом этого обновления является добавление двух классических кампаний Age of Empires в DLC Return of Rome - "Восхождение Египта" и "Первая Пуническая война". Наряду с этими кампаниями появилось и совершенно новое событие Return of Rome.

В кампании "Восхождение Египта" игрокам предстоит проследить за созданием Старого царства Египта и освоить навыки и стратегии, которые позволят им привести свою цивилизацию к победе в 12 сценариях. Каждый сценарий разработан таким образом, чтобы помочь игрокам овладеть основами и отработать определенный навык, включая исследование карты, строительство экономики и даже преобразование вражеских войск.

В кампании "Первая Пуническая война" игрокам предстоит управлять могущественной Карфагенской империей в ее войне против агрессивной Римской империи. В трех эпических сценариях игрокам предстоит отразить вторжение римлян, уничтожить их линии снабжения и воздвигнуть памятник могуществу Карфагена.