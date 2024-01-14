Создатель Age of Empires в восторге от отношения фанатов: "Это самое преданное сообщество, которое я видел"

Игры можно разделить на те, которые забываются вскоре после выхода, и те, которые, несмотря на прошедшее время, продолжают пользоваться неизменной популярностью у игроков. К последним, несомненно, относится Age of Empires 2, которой в этом году исполняется 25 лет.

Немалую роль в сохранении внушительной фанатской базы на протяжении столь долгого времени сыграла компания Microsoft, которая на протяжении нескольких лет активно поддерживала разработку Age of Empires II. Благодаря участию редмондского гиганта игра остается свежей и актуальной для опытных игроков, а также привлекает новую аудиторию.

"Microsoft - это потрясающе. Эта компания очень важна для игры, без них мы бы остались без финансирования крупных мероприятий, и у нас не было бы всех этих потрясающих изменений и обновлений", - рассказала Hera, одна из самых успешных игроков Age of Empires II, в интервью Push to talk.

И хотя с этим трудно не согласиться, тот факт, что Age of Empires II продолжает работать, в основном заслуга преданного сообщества. Директор по бизнесу серии Age of Empires Уилл МакКахилл недавно объяснил, что игроки AoE2 - это "самая вовлеченная и преданная группа фанатов", которую он когда-либо видел.

Именно энтузиасты RTS поддерживали игру в то время, когда она не могла рассчитывать на должную поддержку со стороны Microsoft.

Большинство игроков ушли в LAN-игры и одиночный режим. Но некоторые остались и создали сервисы-заменители, которые во многом ответственны за успех, особенно киберспорта, который мы имеем сегодня.

Microsoft увидела это стремление и решила принять участие в возрождении игры. Об этом свидетельствует, например, вышедшее в октябре прошлого года расширение Age of Empires II: Definitive Edition под названием The Mountain Royals, которое ввело в игру армянскую и грузинскую цивилизации.

Интервью с МакКахиллом вызвало бурное обсуждение на Reddit. В комментариях поклонники AoE2 не только восхищаются поддержкой Microsoft, но и просто вспоминают игру. Вот несколько примеров:

Я играю в нее с 10 лет. Сейчас я отец двоих детей. Я никогда не осмеливался играть в рейтинговые игры или соревноваться с другими игроками. Мне просто нравится переигрывать любимые истории из кампании, и удивительно, что игра до сих пор доставляет мне столько же радости, сколько в детстве,.

Постоянная поддержка - это вишенка на вершине торта. За последние годы они добавили в игру фантастический контент.

Абсолютно ЛЕГЕНДАРНАЯ игра. Когда-то родители наказали меня за то, что я в нее играл. Черт, я до сих пор в нее играю, а мне уже за 30.