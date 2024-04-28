ASKA выйдет в раннем доступе Steam в июне

Вам выпадает роль вождя племени викингов, которое ищет новый дом на чужой земле. Вы должны построить свою деревню, обеспечить своих людей всем необходимым и защитить их от опасностей. Вам предстоит исследовать этот мир, полный тайн и чудес, сражаться с его обитателями и выживать в его условиях. Вам необходимо быть готовым к самому страшному испытанию — «Мёртвой зиме», когда пробудится древнее зло, которое хочет уничтожить вас.

Во время строительства можете выбирать из разнообразных типов зданий, которые выполняют разные функции: дома, мастерские, оборонительные сооружения, алтари, верфи, замки и фермы. Можно настраивать свою деревню по своему вкусу и наблюдать за тем, как она живёт и развивается.

Вы также должны управлять своими людьми, которые имеют свои потребности, желания и способности. Нужно заботиться об их благополучии, обеспечивая им еду, питьё, отдых и общение. Необходимо обучать их разным ремёслам и навыкам боя, чтобы они могли лучше работать и сражаться. Вы можете формировать отряды из своих людей и отправлять их на разные задания: охоту, добычу ресурсов, разведку или войну. Но будьте осторожны: этот мир полон опасностей, особенно в «Мёртвую зиму», когда всё замерзает, а тьма пробуждается.