ASKA выйдет в раннем доступе Steam в июне

Aska — это игра от третьего лица в стиле викингов, посвященная созданию племени на выживание в открытом мире. Sand Sailor Studio сообщила, что игра будет доступна в раннем доступе Steam с 20 июня 2024 года.
Версия раннего доступа представляет собой надежную альфа-версию ASKA. Игроки могут играть в одиночку или вместе с тремя другими игроками, чтобы создать самодостаточную колонию. Игроки могут заниматься крафтом и выживанием, привлекать новых жителей (назначая им роли и обязанности), строить поселения, переживать вторжения и выслеживать боссов. Сборка стабильна, но игроки могут заметить повышенные требования к производительности по мере масштабирования своего поселения.
«У нас запланировано как минимум два крупных обновления контента, которые значительно расширят возможности колонизации игрока, предоставив ему еще большую свободу действий и креативность. Помимо этого, мы также будем прислушиваться к отзывам игроков и регулярно предоставлять небольшие обновления».
Aska ставит вас в роль вождя племени в мистическом, постоянно меняющемся новом мире. Вам предстоит выживать, строить, создавать, сражаться, заниматься сельским хозяйством, плавать под парусами и готовиться к Мертвой зиме, стремясь создать самодостаточное общество викингов.
Аска позволяет четырем игрокам работать вместе, командуя жителями деревни и готовя их племя к древней угрозе, которую принесет зима. Это включает в себя назначение рабочих мест сельским жителям, строительство мастерских, шахт, ферм и замков, исследование мира в поисках скрытой добычи и ресурсов, а также борьбу с мифическими врагами. Вместе вы построите не просто деревню, а функционирующее общество, частью которого вы являетесь.
Расширяя свое племя, вы сможете управлять собственным настраиваемым кораблем викингов и открывать новые земли в этом фантастическом процедурно генерируемом мире. Стройте аванпосты на этих новых землях и налаживайте линии снабжения между поселениями, чтобы превратить ваше общество викингов из деревни в империю. Построение сильного и стабильного общества даст вам больше шансов на выживание, когда наступит Мертвая Зима и ваше племя столкнется не только с самыми суровыми стихиями, но и с темными обитателями этого мира, которые затаились в засаде.
Не в тему, конечно.. Но, как увидел название, сразу вспомнился персонаж из старого сериала (хоть она там и "AsHka"). Может кто застал, когда его крутили впервые по ящику в РФ (ближе к концу 90-х).
Сериал "Чародей", кому интересно)
норм. там еще другой был
Сейчас вряд ли много кому такое интересно (местным пользователям точно нет, полагаю) - сериал из того же разряда, что и старый "Ведьмак" 2002-го с Жебровским. Но приятно, что кто-то ещё смотрел и помнит :)
"Другой" что, костюм?
1 сезон недавно пересматривали с супругой, пусть и наивный но всё ещё смотрибельный сериальчик.