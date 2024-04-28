Разработчики Sker Ritual отметили успех игры

Wales Interactive отметила запуск своего шутера от первого лица на выживание зомби Sker Ritual как крупнейший за всю историю компании. Sker Ritual также стала самым быстропродаваемым и крупнейшим запуском Wales Interactive на сегодняшний день, войдя в десятку лучших в Steam, игра также заняла видное место на Steam FPS Fest, а также набрала миллионы просмотров контента в Tik Tok.
В игре Sker Ritual, разработанной основной командой из пяти человек, игроки сражаются с волнами жестоких ужасов в одиночку или в кооперативе до четырех игроков, пытаясь выжить под натиском Тихих. Прорывайтесь сквозь орды врагов, собирайте силы кельтского бога, улучшайте арсенал стимпанк-оружия и попытайтесь победить зло на острове Скер.
Sker Ritual доступна в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Хорошая игра. Ещё в раннем доступе рубился, как альтернатива COD Zombies самое то.