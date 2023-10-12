В Microsoft Store опубликовали описание неанонсированного DLC для Age of Empires 2 ©

Страница неанонсированного DLC для Age of Empires 2 появилась в магазине Microsoft Store, но была быстро удалена. Об этом поделились в сообществе AoE в Reddit, но тема также была удалена вскоре после публикации. К счастью, из комментариев удалось собрать практически всю информацию. DLC Mountain Royals будет стоить 14,99 долл. и включает в себя две новые цивилизации и три новые кампании.

Дата выхода не была указана, но, видимо, это случится скоро. В игре три новые кампании: "Вознесение Амара", "Торос Великий" и "Исмаил".

Вознесение Амара: Тамар, первая королева Грузии, восходит на престол после заключения в тюрьму. У нее большие планы, но она быстро понимает, что властью не так-то просто овладеть.

Торос Великий: Принц гражданской Армении Торос начинает опасную кампанию по освобождению своей родины от византийцев и турок-сельджиков.

Исмаил: Осиротевший вундеркинд Исмаил возглавляет орден Сефевидов в охваченной войной Персии. Он надеется заложить основы великой империи.

Вот описание новой фракции армян в Microsoft Store до ее удаления:

Сбросьте иго иностранного господства и восстановите королевство своих предков в горной местности у озер Ван, Севан и Урмия. Уникальными армянскими юнитами являются композитный лучник - искусный лучник, способный пробить даже самую прочную броню, и жрец-воин - пехотинец, который может сражаться и лечить союзников.

Ниже приведено описание новой грузинской фракции в Microsoft Store до ее удаления:

Создайте крепкое царство в тени Кавказских гор и используйте пересеченную местность в своих интересах, отражая бесчисленные вторжения иноземцев. Уникальное подразделение грузин - монаспа, выносливая кавалерия, сила которой возрастает с увеличением численности."

Это все, что мы имеем на данный момент, но, судя по описанию, это будет еще одна отличная классическая кампания для самой любимой части в серии Age of Empire.