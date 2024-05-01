Демоверсия фанатского ремейка Fallout 1 выйдет этим летом

Коллектив фанатов, разрабатывающий неофициальный ремейк первой части Fallout на движке Fallout 4 под названием Fallout: Vault 13 обрадовал фанатов серии приятными новостями - демоверсия проекта выйдет уже этим летом.

Согласно посту лидера проекта Culinwino в Discord от 1 мая 2024 года команда завершила работу над демо на 90% и обозначила релизное окно на лето 2024 года. По признанию лидера некст-ген обновление Fallout 4 внесло свои трудности, но команда не сдаётся и обещает закончить проект к указанному времени. К сожалению, более точной даты они не смогли назвать.

Демоверсия представит регион Иньо (The Inyo), включающий в себя Убежище 13, Убежище 15, Шэйди Сэндс, лагерь Великих Ханов и несколько новых локаций, не нарушающих общий антураж. Перемещение между ними всеми будет реализовано бесшовно с возможностью быстрого путешествия. В полной версии обещается несколько подобных открытых миров, взамен одной глобальной карты первого Fallout.

Fallout: Vault 13 определённо будет интересен новым фанатам, появившимся благодаря сериалу Fallout от Amazon, которые смогут узнать с чего начиналась история игр с более современным опытом. К сожалению, мы до сих пор не знаем когда выйдет полная версия, но точно можно сказать что раньше, чем ожидалось - с недавних пор команда Project Arroyo объединилась с командой Fallout: Vault 13, и это совместное сотрудничество ускорит разработку обоих модификаций.

Карта мира в демоверсии Fallout: Vault 13

А если вам так интересно узнать, как бы выглядел оригинальный Fallout в трёхмерном пространстве, то советую обратить внимание на заброшенную модификацию Fallout: The Story, включающую ту же самую территорию, что будет представлена в демо.