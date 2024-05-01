Большой патч для Fallout 76 исправляет массу ошибок

Bethesda выпустила большой патч для Fallout 76, который устраняет массу ошибок, и весит около 20 ГБ на консоли. Благодаря огромному успеху телешоу Fallout, Fallout 76 переживает значительный рост числа игроков. На прошлой неделе Bethesda объявила, что в Fallout 76 за один день сыграло более миллиона человек.
Как показано в сообщении в блоге, патч 1.7.11.12 весит в Steam 12,1 ГБ, а его аналог из Microsoft Store — 19,8 ГБ. Загрузка обновления для PlayStation аналогична — 19,2 ГБ, а для Xbox — 23,1 ГБ.
К исправлениям ошибок добавлено несколько обновлений, улучшающих качество жизни. Bethesda добавила параметр «Максимальное количество» при покупке и продаже, список мировой активности теперь сортируется в алфавитном порядке, полоса прокрутки инвентаря теперь улучшена, а к оружию добавлена запись о статистике «Боезапас на выстрел».
Кстати, оружие Крематор и его модификации претерпели «несколько изменений», поскольку оно было выпущено с ошибкой, которая делала его сильнее, чем предполагалось. Однако его улучшили другими способами, чтобы компенсировать эту потерю мощности: Bethesda заявила, что ее урон с течением времени теперь является «силой, с которой нужно считаться».
Однако большая часть обновлений содержит исправления ошибок. Силовая броня больше не указана на английском языке вместо правильного локализованного языка, реактивный ранец Devils Wings теперь имеет правильно работающие фонари, рекламный плакат Большого Босса больше не превращается в плакат Человека-мотылька, если его сломать, и многое другое. Вы можете прочитать полные примечания к патчу по ссылке.
А баг с покупкой брони Союза так и не поправили
Патч для исправления хехе)) и таки не исправили броньку(