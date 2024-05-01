Большой патч для Fallout 76 исправляет массу ошибок

Действие Fallout 76 разворачивается в 2102 году на просторах постапокалиптической Америки. Вы становитесь одним из жителей Убежища, которые после 25 лет изоляции от внешнего мира решаются выйти на поверхность и исследовать страну, разорённую ядерной войной.

Перед вами открывается обширный открытый мир Западной Вирджинии с её разнообразными ландшафтами — от густых лесов Аппалачии до зловещих Клюквенных болот. Каждый регион хранит в себе множество тайн, опасностей и возможностей для выживания. Вы можете играть в одиночку или в команде с друзьями, выполняя квесты, сражаясь с мутантами и строя собственные поселения.

Игра предлагает гибкую систему развития персонажа S.P.E.C.I.A.L., позволяющую создать уникального героя с индивидуальным набором характеристик и навыков. А с помощью технологии C.A.M.P. вы можете возводить временные убежища, мастерские для крафта предметов, а также открывать магазины для торговли с другими выжившими.