В стратегии Age of Empires 2: Definitive Edition началось событие-кроссовер с Minecraft Legends ©

Культовая стратегия в реальном времени Age of Empires 2: Definitive Edition от Xbox Game Studios получает свой первый в истории кроссовер. Разработчики игры неожиданно решили объединиться с Mojang Studios, чтобы представить уникальное событие для игроков. В течении ограниченного времени в Age of Empires 2: Definitive Edition можно будет встретить разнообразных захватчиков из другой франшизы — Minecraft Legends.

Портал был открыт, и полчища пиглинов и криперов уже атакуют наших бедных жителей деревни, пришло время дать отпор! Хватай свой меч — пора защищать свою империю!

Начиная с сегодняшнего дня и до 11 июля в Age of Empires 2: Definitive Edition будет проходить уникальный ивент, посвященный Minecraft Legends. В игре пользователям будет предложено пройти несколько внутриигровых испытаний, в награду за которые можно получить косметические предметы. Среди призов заявлены уникальные значки для профиля, а также специальные облики разнообразных существ из Minecraft Legends, заменяющих стандартных юнитов в Age of Empires 2.

Age of Empires 2: Definitive Edition доступна для игры на ПК и консолях Xbox. Стратегический экшен Minecraft Legends вышел весной этого года на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X.